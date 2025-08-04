Нідерланди виділяють Україні 500 млн євро: кошти підуть на ракети для Patriot
Київ • УНН
Нідерланди виділили 500 мільйонів євро на підтримку України в межах ініціативи PURL. До пакета входять боєприпаси, артилерійські снаряди та комплектуючі для систем ППО Patriot і HAWK.
Нідерланди виділили 500 мільйонів євро на підтримку України в межах американської ініціативи PURL. До пакета входять боєприпаси, артилерійські снаряди та комплектуючі для систем ППО Patriot і HAWK. Про це на своїй сторінці на Х написав в.о. міністра оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, передає УНН.
Україні терміново потрібно більше ППО та боєприпасів. Нідерланди є першою країною НАТО, яка поставила пакет американських систем зброї на 500 мільйонів євро (включаючи частини й ракети Patriot). Щоб Україна могла зупинити російську агресію, також для решти Європи
Раніше УНН писав, що швидкість поставок систем ППО Patriot Україні залежить від того, як скоро США нададуть Європі заміну цього виду зброї. Шість європейських країн мають близько двох десятків таких систем, їх ціна становить близько 1 мільярда доларів за батарею.