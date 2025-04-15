MIM-23 Hawk

Тайвань пояснив, що військова допомога Україні є "чутливим питанням" через відносини з Китаєм. Країна надає гуманітарну допомогу
через сусідні держави та приєдналася до західних санкцій проти рф.
Тайвань передав Україні надлишкові батареї зенітно-ракетних комплексів HAWK. Системи HAWK можуть становити майже третину
українських сил протиповітряної оборони.
Міністерство оборони Іспанії повідомило про передачу Україні додаткової батареї ЗРК Hawk у вересні. Український міністр оборони подякував іспанській колезі за важливу підтримку.