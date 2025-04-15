MIM-23 Hawk

"Чутливе питання": Тайвань пояснив, чому не бере участі у військовій допомозі Україні

Тайвань пояснив, що військова допомога Україні є "чутливим питанням" через відносини з Китаєм. Країна надає гуманітарну допомогу через сусідні держави та приєдналася до західних санкцій проти рф.