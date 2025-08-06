“Закрийте небо над Україною”: в європейських столицях відбулися акції української громади
Київ • УНН
2-3 серпня українці провели акції в європейських містах, закликаючи посилити міжнародну допомогу для захисту від повітряних атак рф. Учасники вимагали прискореної передачі систем ППО та засудили російську пропаганду.
Минулими вихідними у низці столиць Європи та інших європейських містах відбулися акції на підтримку України. Українці закликали партнерів посилити міжнародну допомогу для захисту від повітряних атак росії, повідомляє УНН.
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2-3 серпня у Парижі, Мілані, Варшаві, Мадриді, Роттердамі та в інших європейських містах відбулися акції на підтримку України. Сотні українців вийшли із закликами про посилення міжнародної допомоги для захисту тилових міст від російських повітряних атак.
Учасники акції привертали увагу до терору рф проти мирного населення, загибелі цивільних під час ракетних атак та закликали західні уряди пришвидшити передачу Україні сучасних систем протиповітряної оборони.
"російські ракети вбивають дітей", "ППО - це захист цивільних", "росія - держава-терорист", - плакати з такими гаслами тримали в руках мітингарі.
Представники української громади засудили спроби російської пропаганди дискредитувати Україну на міжнародній арені. За словами організаторів, протягом наступних декількох тижнів плануються мітинги також в інших країнах Європи, зокрема - у Великій Британії.
Нагадаємо
Нідерланди виділили 500 мільйонів євро на підтримку України в межах американської ініціативи PURL. До пакета входять боєприпаси, артилерійські снаряди та комплектуючі для систем ППО Patriot і HAWK.