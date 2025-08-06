"Закройте небо над Украиной": в европейских столицах прошли акции украинской громады
Киев • УНН
2-3 августа украинцы провели акции в европейских городах, призывая усилить международную помощь для защиты от воздушных атак рф. Участники требовали ускоренной передачи систем ПВО и осудили российскую пропаганду.
В минувшие выходные в ряде столиц Европы и других европейских городах прошли акции в поддержку Украины. Украинцы призвали партнеров усилить международную помощь для защиты от воздушных атак России, сообщает УНН.
Детали
2-3 августа в Париже, Милане, Варшаве, Мадриде, Роттердаме и других европейских городах прошли акции в поддержку Украины. Сотни украинцев вышли с призывами об усилении международной помощи для защиты тыловых городов от российских воздушных атак.
Участники акции привлекали внимание к террору рф против мирного населения, гибели гражданских во время ракетных атак и призывали западные правительства ускорить передачу Украине современных систем противовоздушной обороны.
"Российские ракеты убивают детей", "ПВО - это защита гражданских", "россия - государство-террорист", - плакаты с такими лозунгами держали в руках митингующие.
Представители украинской громады осудили попытки российской пропаганды дискредитировать Украину на международной арене. По словам организаторов, в течение следующих нескольких недель планируются митинги также в других странах Европы, в частности - в Великобритании.
Напомним
Нидерланды выделили 500 миллионов евро на поддержку Украины в рамках американской инициативы PURL. В пакет входят боеприпасы, артиллерийские снаряды и комплектующие для систем ПВО Patriot и HAWK.