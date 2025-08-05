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Швеція внесе 275 млн доларів в ініціативу США для України - міністр оборони

Київ • УНН

 • 304 перегляди

Швеція внесе 275 мільйонів доларів до американської ініціативи з продажу оборонної техніки для України. Цей внесок координується НАТО та включає ракети для Patriot, протитанкову зброю та боєприпаси.

Швеція внесе 275 млн доларів в ініціативу США для України - міністр оборони

Швеція внесе 275 мільйонів доларів до американської ініціативи щодо продажу оборонної техніки для безоплатної передачі Україні. Про це оголосили міністр оборони Швеції Пол Йонсон під час пресконференції, передає УНН з посиланням на Aftonbladet.

Деталі

Швеція тепер разом з Норвегією та Данією зробить свій внесок в американську ініціативу щодо продажу оборонної техніки для безоплатної передачі Україні.

Швеція внесе 275 мільйонів доларів

- оголосив Йонсон.

Він додав, що ситуація в Україні дуже серйозна.

Як пише Dagens Nyheter, Йонссон зазначив, що ця ініціатива координується НАТО, і шведський внесок буде негайно надано для посилення здатності України оборонятися.

Повідомляється, що пакет допомоги включає, серед іншого, ракети для системи протиповітряної оборони Patriot, протитанкову зброю та боєприпаси.

Найважливіше в цьому – це сильний сигнал про те, що американські зобов’язання продовжуються, існує чіткіша координація НАТО, і це оборонне обладнання, яке сьогодні мають лише Сполучені Штати

- заявив Йонссон.

Доповнення

Сполучені Штати Америки та НАТО запускають новий механізм підтримки України через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List, який передбачає забезпечення швидкого постачання Україні систем і озброєння.

Також УНН повідомляв, що Нідерланди виділили 500 мільйонів євро на підтримку України в межах американської ініціативи PURL. До пакета входять боєприпаси, артилерійські снаряди та комплектуючі для систем ППО Patriot і HAWK.

Анна Мурашко

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