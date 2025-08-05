Швеция внесет 275 млн долларов в инициативу США для Украины - министр обороны
Киев • УНН
Швеция внесет 275 миллионов долларов в американскую инициативу по продаже оборонной техники для Украины. Этот вклад координируется НАТО и включает ракеты для Patriot, противотанковое оружие и боеприпасы.
Швеция внесет 275 миллионов долларов в американскую инициативу по продаже оборонной техники для безвозмездной передачи Украине. Об этом объявил министр обороны Швеции Пол Йонсон во время пресс-конференции, передает УНН со ссылкой на Aftonbladet.
Детали
Швеция теперь вместе с Норвегией и Данией внесет свой вклад в американскую инициативу по продаже оборонной техники для безвозмездной передачи Украине.
Швеция внесет 275 миллионов долларов
Он добавил, что ситуация в Украине очень серьезная.
Как пишет Dagens Nyheter, Йонссон отметил, что эта инициатива координируется НАТО, и шведский вклад будет немедленно предоставлен для усиления способности Украины обороняться.
Сообщается, что пакет помощи включает, среди прочего, ракеты для системы противовоздушной обороны Patriot, противотанковое оружие и боеприпасы.
Самое важное в этом – это сильный сигнал о том, что американские обязательства продолжаются, существует более четкая координация НАТО, и это оборонное оборудование, которое сегодня имеют только Соединенные Штаты
Дополнение
Соединенные Штаты Америки и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List, который предусматривает обеспечение быстрой поставки Украине систем и вооружения.
Также УНН сообщал, что Нидерланды выделили 500 миллионов евро на поддержку Украины в рамках американской инициативы PURL. В пакет входят боеприпасы, артиллерийские снаряды и комплектующие для систем ПВО Patriot и HAWK.