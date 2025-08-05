Швеция внесет 275 млн долларов в инициативу США для Украины - министр обороны

Швеция внесет 275 миллионов долларов в американскую инициативу по продаже оборонной техники для безвозмездной передачи Украине. Об этом объявил министр обороны Швеции Пол Йонсон во время пресс-конференции, передает УНН со ссылкой на Aftonbladet.

Швеция теперь вместе с Норвегией и Данией внесет свой вклад в американскую инициативу по продаже оборонной техники для безвозмездной передачи Украине.

Он добавил, что ситуация в Украине очень серьезная.

Как пишет Dagens Nyheter, Йонссон отметил, что эта инициатива координируется НАТО, и шведский вклад будет немедленно предоставлен для усиления способности Украины обороняться.

Сообщается, что пакет помощи включает, среди прочего, ракеты для системы противовоздушной обороны Patriot, противотанковое оружие и боеприпасы.

Самое важное в этом – это сильный сигнал о том, что американские обязательства продолжаются, существует более четкая координация НАТО, и это оборонное оборудование, которое сегодня имеют только Соединенные Штаты