США та НАТО запускають новий механізм підтримки України - Шмигаль

Сполучені Штати Америки та НАТО запускають новий механізм підтримки України через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List, який передбачає забезпечення швидкого постачання Україні систем і озброєння. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає УНН.

США та НАТО запускають новий механізм підтримки України через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Метою цього механізму є забезпечення швидкого постачання Україні систем і озброєння, які, у великій кількості, можна отримати від США, з метою зміцнення позицій України та створення умов для досягнення справедливого і стійкого миру

Він зазначив, що ця ініціатива реалізується в межах домовленостей між Президентом України Володимиром Зеленським, президентом США Дональдом Трампом та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Завдяки новому механізму країни-члени Альянсу та партнери отримають можливість фінансувати поставки американського озброєння та технологій через добровільні внески. Механізм PURL передбачає формування переліку обладнання та боєприпасів, сформованих на основі запитів України, які підтверджені Верховним головнокомандувачем сил НАТО в Європі (SACEUR). Нові пакети допомоги оголошуватимуться на регулярній основі. НАТО координуватиме постачання в межах цього механізму, зокрема через наявні механізми НАТО