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США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 0 просмотра

США и НАТО инициируют новый механизм PURL для быстрой поставки оружия Украине. Он предусматривает финансирование поставок американского вооружения через добровольные взносы стран-членов.

США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины - Шмыгаль

Соединенные Штаты Америки и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List, который предусматривает обеспечение быстрой поставки Украине систем и вооружения. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, передает УНН.

США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Целью этого механизма является обеспечение быстрой поставки Украине систем и вооружения, которые в большом количестве можно получить от США, с целью укрепления позиций Украины и создания условий для достижения справедливого и устойчивого мира

- написал Шмыгаль.

Он отметил, что эта инициатива реализуется в рамках договоренностей между Президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Благодаря новому механизму страны-члены Альянса и партнеры получат возможность финансировать поставки американского вооружения и технологий через добровольные взносы. Механизм PURL предусматривает формирование перечня оборудования и боеприпасов, сформированных на основе запросов Украины, подтвержденных Верховным главнокомандующим силами НАТО в Европе (SACEUR). Новые пакеты помощи будут объявляться на регулярной основе. НАТО будет координировать поставки в рамках этого механизма, в частности через существующие механизмы НАТО

- добавил Шмыгаль.

Напомним

Нидерланды выделили 500 миллионов евро на поддержку Украины в рамках американской инициативы PURL. В пакет входят боеприпасы, артиллерийские снаряды и комплектующие для систем ПВО Patriot и HAWK.

Павел Башинский

политикаНовости Мира
MIM-23 Hawk
Марк Рютте
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MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Нидерланды
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Денис Шмыгаль