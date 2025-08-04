США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины - Шмыгаль
Киев • УНН
США и НАТО инициируют новый механизм PURL для быстрой поставки оружия Украине. Он предусматривает финансирование поставок американского вооружения через добровольные взносы стран-членов.
Соединенные Штаты Америки и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List, который предусматривает обеспечение быстрой поставки Украине систем и вооружения. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, передает УНН.
США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Целью этого механизма является обеспечение быстрой поставки Украине систем и вооружения, которые в большом количестве можно получить от США, с целью укрепления позиций Украины и создания условий для достижения справедливого и устойчивого мира
Он отметил, что эта инициатива реализуется в рамках договоренностей между Президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Благодаря новому механизму страны-члены Альянса и партнеры получат возможность финансировать поставки американского вооружения и технологий через добровольные взносы. Механизм PURL предусматривает формирование перечня оборудования и боеприпасов, сформированных на основе запросов Украины, подтвержденных Верховным главнокомандующим силами НАТО в Европе (SACEUR). Новые пакеты помощи будут объявляться на регулярной основе. НАТО будет координировать поставки в рамках этого механизма, в частности через существующие механизмы НАТО
Напомним
Нидерланды выделили 500 миллионов евро на поддержку Украины в рамках американской инициативы PURL. В пакет входят боеприпасы, артиллерийские снаряды и комплектующие для систем ПВО Patriot и HAWK.