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Пентагон та Держдеп США схвалили продаж Україні військової допомоги на 322 млн доларів

Київ • УНН

 • 8224 перегляди

Пентагон та Державний департамент США схвалили продаж Україні двох пакетів військової допомоги на 322 млн доларів. Допомога включає зенітні комплекси HAWK Phase III та обладнання для ремонту БМП Bradley.

Пентагон та Держдеп США схвалили продаж Україні військової допомоги на 322 млн доларів

Пентагон та Державний департамент США схвалили продаж Україні двох пакетів військової допомоги на 322 млн доларів. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Управління воєнного співробітництва міністерства оборони США.

Деталі

Зазначається, що перший пакет включає зенітні комплекси HAWK Phase III таїхнє обслуговування. Другий передбачає обладнання для ремонту та технічного обслуговування бойових машин піхоти Bradley.

Запропонований продаж покращить здатність України протистояти поточним та майбутнім загрозам, додатково оснастивши її для проведення місій самооборони та регіональної безпеки. Україна має нагальну потребу в зміцненні місцевих можливостей підтримки, щоб підтримувати високі експлуатаційні показники для наданих Сполученими Штатами транспортних засобів та систем озброєння

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що покращені можливості технічного обслуговування, ремонту безпосередньо сприятимуть ефективності бойових дій завдяки більш стійкому та швидкому циклу ремонту, що підвищить загальні експлуатаційні показники зі зменшенням логістичного та фінансового навантаження.

Україна не матиме труднощів із впровадженням цих товарів та послуг у свої збройні сили

- підкреслили в Укправлінні.

При цьому там зазначили, що запропонований продаж цього обладнання та підтримки не змінить базовий військовий баланс у регіоні.

"Реалізація цього запропонованого продажу не вимагатиме призначення будь-яких додаткових представників уряду США чи підрядника до України. Цей запропонований продаж не матиме негативного впливу на обороноздатність США", - резювували у Пентагоні.

Нагадаємо

Напередодні Верховна Рада України звернулася до Конгресу США із закликом зберегти та посилити лідерство у підтримці українського народу. Звернення стосується боротьби проти збройної агресії РФ за мир, безпеку та свободу.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
MIM-23 Hawk
M2 Bradley
Державний департамент США
Міністерство оборони США
Сполучені Штати Америки
Україна
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