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Рада звернулася до Конгресу США щодо підтримки України

Київ • УНН

 • 994 перегляди

Верховна Рада України звернулася до Конгресу США із закликом зберегти та посилити лідерство у підтримці українського народу. Звернення стосується боротьби проти збройної агресії РФ за мир, безпеку та свободу.

Рада звернулася до Конгресу США щодо підтримки України

Верховна Рада проголосувала за звернення до Конгресу США щодо підтримки України у боротьбі проти збройної агресії російської федерації (№13509), повідомили у депутатському корпусі, пише УНН.

Рада звернулась до Конгресу США щодо необхідності збереження та посилення лідерства США у підтримці Українського народу у боротьбі проти збройної агресії російської федерації за мир, безпеку і свободу усього вільного світу. "За" - 328

- повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

Що передбачає звернення

У зверненні йдеться, що Верховна Рада засвідчує свою щиру повагу та вдячність Палаті представників та Сенату Конгресу США і закликає:

  • "продовжувати демонструвати та цілеспрямовано зміцнювати двопартійну та двопалатну підтримку США боротьби України і всього Українського народу за суверенітет і незалежність власної держави, відновлення її територіальної цілісності у межах міжнародно визнаних кордонів, включно з територіальними водами, фундаментальні для обох наших держав цінності свободи і демократії; продовжувати беззаперечне засудження розв’язаної російською федерацією збройної агресії проти України та визнати російську федерацію державою-спонсором тероризму, зважаючи на систематичне порушення нею основних принципів міжнародного права, масових воєнних злочинів та терористичних дій проти цивільного населення України";
    • "зберігати глобальне лідерство США та ухвалити на законодавчому рівні політику невизнання російськими жодних територій України, тимчасово окупованих на порушення основних принципів міжнародного права, та у такий спосіб розвинути положення Кримської декларації США від 25 липня 2018 року";
      • "ухвалити двопартійну резолюцію Конгресу США та відповідні законодавчі акти на підтримку України з підтвердженням готовності продовжувати надання всебічної допомоги, у тому числі військової, у боротьбі України та Українського народу за суверенітет і незалежність, свободу і відновлення територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах, включно з територіальними водами, а також кратного посилення такої допомоги для примушення російської федерації до відмови від продовження агресивної війни проти України та звільнення тимчасово окупованих територій України";
        • "забезпечити безперебійну оборонну підтримку України та обмін розвідувальними даними для посилення її спроможності у відсічі збройної російської агресії";
          • "підтримати зміцнення обороноздатності України шляхом якнайшвидшого надання систем протиракетної оборони Patriot у достатній кількості для створення «повітряного купола» з метою захисту цивільного населення від триваючих варварських атак російської федерації";
            • "надати Україні винищувачі F-16 у кількості, достатній для успішної відсічі Україною збройної агресії російської федерації;
              • "надати Україні далекобійні засоби ураження, зокрема ракети Tomahawk, артилерійські снаряди та інше військове обладнання, необхідне для стримування та відсічі збройної агресії росії проти України, знищення його логістичних ланцюгів і забезпечення ефективного захисту території України";
                • "продовжувати підтримку взаємодії у форматі «Рамштайн»";
                  • "підтримувати та сприяти діяльності Коаліцію охочих у наданні допомоги Україні в боротьбі з російським агресором";
                    • "посилювати всеохоплюючі санкції проти російської федерації та держав, що співпрацюють з нею і підтримують її збройну агресію проти України, допомагаючи обходити санкційний режим та відновлювати військові арсенали російської федерації, що спричиняє затягування війни, збільшує людські втрати, руйнування, множить трагедії війни та суперечить миротворчим зусиллям президента США Дональда Трампа щодо повного безумовного та довгострокового припинення вогню щонайменше на 30 днів та започаткування реального переговорного процесу, спрямованого на відновлення та забезпечення всеохоплюючого, справедливого і сталого миру";
                      • "конфіскувати активи російської федерації: суверенні активи центрального банку російської федерації, проценти від заморожених активів, активи підсанкційних фізичних та юридичних осіб, а також осіб, які допускають порушення санкцій, з метою спрямування вилучених коштів на потреби України";
                        • "підтвердити, що як всебічна допомога Україні, так і санкційний режим проти російської федерації, у тому числі замороження активів держави- агресора, залишатимуться чинними до мирного врегулювання, відновлення та збереження всеохоплюючого, справедливого і сталого миру, щоб не дати змоги російській федерації скористатися періодом припинення вогню та переговорного процесу для перегрупування і відновлення військових запасів та продовження збройної агресії проти України або інших держав світу у майбутньому";
                          • "взяти активну участь у повоєнному відновленні України, в тому числі за рахунок конфіскованих російських суверенних активів";
                            • "наполягати на поверненні російською федерацією насильно переміщених українських дітей та депортованих цивільних осіб, на проведенні обміну військовополоненими за принципом «всіх на всіх»";
                              • "підтримати створення Спеціального трибуналу за злочин агресії проти України і міжнародні зусилля з притягнення російської федерації та її спільників до відповідальності за злочин агресії, воєнні злочини і злочини проти людяності, скоєні проти України та її громадян";
                                • "продовжити зусилля на майданчику Організації із заборони хімічної зброї з метою унеможливлення включення російської федерації до складу Виконавчої ради ОЗХЗ на період 2026-2028 роки та притягнення російської федерації до відповідальності за порушення Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення";
                                  • "створити з Україною режим максимального сприяння для забезпечення розвитку торгівлі, бізнесу та інвестицій";
                                    • "продовжити докладати цілеспрямованих зусиль для подальшого зміцнення і поглиблення стратегічного партнерства з Україною, зокрема, але не виключно, у сфері забезпечення європейського миру, безпеки і стабільності, а також зміцненням надійного трансатлантичного альянсу";
                                      • "продовжити підтримку євроатлантичних прагнень України, у тому числі шляхом розширення практичної співпраці з НАТО, розвитку оборонного потенціалу та політичного діалогу, що сприятиме подальшому наближенню України до майбутнього членства в Альянсі відповідно до рішень Бухарестського саміту НАТО 2008 року та наступних декларацій".

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                                        Юлія Шрамко

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