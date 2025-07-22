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Рада обратилась к Конгрессу США по поводу поддержки Украины

Киев • УНН

 • 730 просмотра

Верховная Рада Украины обратилась к Конгрессу США с призывом сохранить и усилить лидерство в поддержке украинского народа. Обращение касается борьбы против вооруженной агрессии РФ за мир, безопасность и свободу.

Рада обратилась к Конгрессу США по поводу поддержки Украины

Верховная Рада проголосовала за обращение к Конгрессу США относительно поддержки Украины в борьбе против вооруженной агрессии Российской Федерации (№13509), сообщили в депутатском корпусе, пишет УНН.

Рада обратилась к Конгрессу США относительно необходимости сохранения и усиления лидерства США в поддержке Украинского народа в борьбе против вооруженной агрессии Российской Федерации за мир, безопасность и свободу всего свободного мира. "За" - 328

- сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

Что предусматривает обращение

В обращении говорится, что Верховная Рада выражает свое искреннее уважение и благодарность Палате представителей и Сенату Конгресса США и призывает:

  • "продолжать демонстрировать и целенаправленно укреплять двухпартийную и двухпалатную поддержку США борьбы Украины и всего Украинского народа за суверенитет и независимость собственного государства, восстановление ее территориальной целостности в пределах международно признанных границ, включая территориальные воды, фундаментальные для обоих наших государств ценности свободы и демократии; продолжать безоговорочное осуждение развязанной Российской Федерацией вооруженной агрессии против Украины и признать Российскую Федерацию государством-спонсором терроризма, учитывая систематическое нарушение ею основных принципов международного права, массовых военных преступлений и террористических действий против гражданского населения Украины";
    • "сохранять глобальное лидерство США и принять на законодательном уровне политику непризнания российскими никаких территорий Украины, временно оккупированных в нарушение основных принципов международного права, и таким образом развить положения Крымской декларации США от 25 июля 2018 года";
      • "принять двухпартийную резолюцию Конгресса США и соответствующие законодательные акты в поддержку Украины с подтверждением готовности продолжать оказание всесторонней помощи, в том числе военной, в борьбе Украины и Украинского народа за суверенитет и независимость, свободу и восстановление территориальной целостности в международно признанных границах, включая территориальные воды, а также кратного усиления такой помощи для принуждения Российской Федерации к отказу от продолжения агрессивной войны против Украины и освобождения временно оккупированных территорий Украины";
        • "обеспечить бесперебойную оборонную поддержку Украины и обмен разведывательными данными для усиления ее способности в отражении вооруженной российской агрессии";
          • "поддержать укрепление обороноспособности Украины путем скорейшего предоставления систем противоракетной обороны Patriot в достаточном количестве для создания «воздушного купола» с целью защиты гражданского населения от продолжающихся варварских атак Российской Федерации";
            • "предоставить Украине истребители F-16 в количестве, достаточном для успешного отражения Украиной вооруженной агрессии Российской Федерации;
              • "предоставить Украине дальнобойные средства поражения, в частности ракеты Tomahawk, артиллерийские снаряды и другое военное оборудование, необходимое для сдерживания и отражения вооруженной агрессии России против Украины, уничтожения ее логистических цепей и обеспечения эффективной защиты территории Украины";
                • "продолжать поддержку взаимодействия в формате «Рамштайн»";
                  • "поддерживать и способствовать деятельности Коалиции желающих в оказании помощи Украине в борьбе с российским агрессором";
                    • "усиливать всеобъемлющие санкции против Российской Федерации и государств, сотрудничающих с ней и поддерживающих ее вооруженную агрессию против Украины, помогая обходить санкционный режим и восстанавливать военные арсеналы Российской Федерации, что приводит к затягиванию войны, увеличивает человеческие потери, разрушения, умножает трагедии войны и противоречит миротворческим усилиям президента США Дональда Трампа по полному безусловному и долгосрочному прекращению огня как минимум на 30 дней и началу реального переговорного процесса, направленного на восстановление и обеспечение всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира";
                      • "конфисковать активы Российской Федерации: суверенные активы центрального банка Российской Федерации, проценты от замороженных активов, активы подсанкционных физических и юридических лиц, а также лиц, допускающих нарушение санкций, с целью направления изъятых средств на нужды Украины";
                        • "подтвердить, что как всесторонняя помощь Украине, так и санкционный режим против Российской Федерации, в том числе замораживание активов государства-агрессора, будут оставаться в силе до мирного урегулирования, восстановления и сохранения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира, чтобы не дать возможности Российской Федерации воспользоваться периодом прекращения огня и переговорного процесса для перегруппировки и восстановления военных запасов и продолжения вооруженной агрессии против Украины или других государств мира в будущем";
                          • "принять активное участие в послевоенном восстановлении Украины, в том числе за счет конфискованных российских суверенных активов";
                            • "настаивать на возвращении Российской Федерацией насильственно перемещенных украинских детей и депортированных гражданских лиц, на проведении обмена военнопленными по принципу «всех на всех»";
                              • "поддержать создание Специального трибунала за преступление агрессии против Украины и международные усилия по привлечению Российской Федерации и ее сообщников к ответственности за преступление агрессии, военные преступления и преступления против человечности, совершенные против Украины и ее граждан";
                                • "продолжить усилия на площадке Организации по запрещению химического оружия с целью исключения включения Российской Федерации в состав Исполнительного совета ОЗХО на период 2026-2028 годов и привлечения Российской Федерации к ответственности за нарушение Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления, применения химического оружия и о его уничтожении";
                                  • "создать с Украиной режим максимального благоприятствования для обеспечения развития торговли, бизнеса и инвестиций";
                                    • "продолжить прилагать целенаправленные усилия для дальнейшего укрепления и углубления стратегического партнерства с Украиной, в частности, но не исключительно, в сфере обеспечения европейского мира, безопасности и стабильности, а также укреплением надежного трансатлантического альянса";
                                      • "продолжить поддержку евроатлантических стремлений Украины, в том числе путем расширения практического сотрудничества с НАТО, развития оборонного потенциала и политического диалога, что будет способствовать дальнейшему приближению Украины к будущему членству в Альянсе в соответствии с решениями Бухарестского саммита НАТО 2008 года и последующих деклараций".

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                                        Юлия Шрамко

                                        Юлия Шрамко

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                                        Brent Oil
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                                        Gas TTF
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