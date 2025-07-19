США пересматривают поставки оружия, чтобы высвободить больше Patriot для Украины - WSJ
Киев • УНН
Администрация Трампа пересматривает график передачи систем ПВО Patriot, чтобы Германия могла оперативно передать два комплекса Украине. США ускорят поставки оружия союзникам, которые передают свои запасы Украине.
Администрация президента США Дональда Трампа пересматривает график передачи систем ПВО Patriot, чтобы дать возможность Германии оперативно передать два комплекса Украине. По этой схеме помощи союзники передают свое оружие сейчас, а затем получают замену из США, сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.
Администрация Трампа подвинула Германию вперед Швейцарии в поставке следующих систем ПВО Patriot с производственной линии, что открывает путь для Берлина к отправке двух уже имеющихся ракет Patriot в Украину
Детали
Как говорится в публикации, в течение следующей недели, вероятно, "будет заключено больше соглашений между США и их союзниками по высвобождению дополнительного оружия".
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В понедельник министр обороны США Пит Хегсет должен связаться с другими руководителями оборонных ведомств НАТО, чтобы обсудить помощь Киеву, пишет издание. Отдельную встречу в среду с участием стран, владеющих Patriot, проведет генерал Алексус Гринкевич, Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и начальник Европейского командования.
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"Сроки для нового производства - это годы, но Украине нужны эти возможности сейчас", - сказала Алина Полякова, глава аналитического Центра анализа европейской политики.
"Поскольку новые страны соглашаются на отправку Patriot из своих арсеналов в Украину, администрация Трампа еще больше перераспределит запланированные будущие поставки, предоставляя приоритет этим союзникам", сообщил WSJ высокопоставленный чиновник США.
"Администрация Трампа стремится договориться об индивидуальных соглашениях с членами Организации Североатлантического договора о покупке оружия для Украины", по словам высокопоставленного чиновника США.
Министерство обороны США, как указано, будет контролировать эти усилия. Эти соглашения, как указано, будут выходить за рамки Patriot и будут включать наступательное и оборонительное оружие, которое страны НАТО предоставят Украине, а затем выкупят у США.
WSJ подчеркивает, что в частности обещание США быстро заменить немецкие Patriot (американскими - ред.) - это первый случай, когда Пентагон способствует поставкам оружия Украине с того времени, как Трамп объявил в начале этого месяца, что он выступает за отправку большего количества вооружения.
Но этот шаг, отмечает издание, также подчеркнул трудности с поставкой Patriot и другого оружия Украине, на фоне того, как оборонные производственные линии на Западе пытаются успевать за обращениями Украины о помощи в защите своих городов и сил на передовой от усиления российских ракетных атак и атак беспилотников.
Дополнение
Сейчас Украина имеет лишь несколько систем Patriot, подаренных США и другими странами, и ищет больше, чтобы отразить российские атаки. Каждый Patriot, который строится RTX, ранее Raytheon, состоит из нескольких пусковых установок, радара, элемента командования и управления и ракет-перехватчиков.
"Германия, Норвегия, Дания, Нидерланды, Швеция, Великобритания, Канада и Финляндия уже обязались поддержать эту инициативу", - заявил представитель НАТО.
Другие европейские страны могут присоединиться к помощи Украине, как только детали плана будут согласованы, по словам нескольких высокопоставленных европейских чиновников.
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