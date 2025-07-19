США пересматривают поставки оружия, чтобы высвободить больше Patriot для Украины - WSJ

Администрация президента США Дональда Трампа пересматривает график передачи систем ПВО Patriot, чтобы дать возможность Германии оперативно передать два комплекса Украине. По этой схеме помощи союзники передают свое оружие сейчас, а затем получают замену из США, сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Администрация Трампа подвинула Германию вперед Швейцарии в поставке следующих систем ПВО Patriot с производственной линии, что открывает путь для Берлина к отправке двух уже имеющихся ракет Patriot в Украину - сообщают три американских чиновника.

Детали

Как говорится в публикации, в течение следующей недели, вероятно, "будет заключено больше соглашений между США и их союзниками по высвобождению дополнительного оружия".

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В понедельник министр обороны США Пит Хегсет должен связаться с другими руководителями оборонных ведомств НАТО, чтобы обсудить помощь Киеву, пишет издание. Отдельную встречу в среду с участием стран, владеющих Patriot, проведет генерал Алексус Гринкевич, Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и начальник Европейского командования.

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"Сроки для нового производства - это годы, но Украине нужны эти возможности сейчас", - сказала Алина Полякова, глава аналитического Центра анализа европейской политики.

"Поскольку новые страны соглашаются на отправку Patriot из своих арсеналов в Украину, администрация Трампа еще больше перераспределит запланированные будущие поставки, предоставляя приоритет этим союзникам", сообщил WSJ высокопоставленный чиновник США.

"Администрация Трампа стремится договориться об индивидуальных соглашениях с членами Организации Североатлантического договора о покупке оружия для Украины", по словам высокопоставленного чиновника США.

Министерство обороны США, как указано, будет контролировать эти усилия. Эти соглашения, как указано, будут выходить за рамки Patriot и будут включать наступательное и оборонительное оружие, которое страны НАТО предоставят Украине, а затем выкупят у США.

WSJ подчеркивает, что в частности обещание США быстро заменить немецкие Patriot (американскими - ред.) - это первый случай, когда Пентагон способствует поставкам оружия Украине с того времени, как Трамп объявил в начале этого месяца, что он выступает за отправку большего количества вооружения.

Но этот шаг, отмечает издание, также подчеркнул трудности с поставкой Patriot и другого оружия Украине, на фоне того, как оборонные производственные линии на Западе пытаются успевать за обращениями Украины о помощи в защите своих городов и сил на передовой от усиления российских ракетных атак и атак беспилотников.

Дополнение

Сейчас Украина имеет лишь несколько систем Patriot, подаренных США и другими странами, и ищет больше, чтобы отразить российские атаки. Каждый Patriot, который строится RTX, ранее Raytheon, состоит из нескольких пусковых установок, радара, элемента командования и управления и ракет-перехватчиков.

"Германия, Норвегия, Дания, Нидерланды, Швеция, Великобритания, Канада и Финляндия уже обязались поддержать эту инициативу", - заявил представитель НАТО.

Другие европейские страны могут присоединиться к помощи Украине, как только детали плана будут согласованы, по словам нескольких высокопоставленных европейских чиновников.

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