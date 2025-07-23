Пентагон и Госдеп США одобрили продажу Украине военной помощи на 322 млн долларов

Пентагон и Государственный департамент США одобрили продажу Украине двух пакетов военной помощи на 322 млн долларов. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Управления военного сотрудничества министерства обороны США.

Детали

Отмечается, что первый пакет включает зенитные комплексы HAWK Phase III и их обслуживание. Второй предусматривает оборудование для ремонта и технического обслуживания боевых машин пехоты Bradley.

Предложенная продажа улучшит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам, дополнительно оснастив ее для проведения миссий самообороны и региональной безопасности. Украина остро нуждается в укреплении местных возможностей поддержки, чтобы поддерживать высокие эксплуатационные показатели для предоставленных Соединенными Штатами транспортных средств и систем вооружения - говорится в сообщении.

Указывается, что улучшенные возможности технического обслуживания, ремонта непосредственно будут способствовать эффективности боевых действий благодаря более устойчивому и быстрому циклу ремонта, что повысит общие эксплуатационные показатели с уменьшением логистической и финансовой нагрузки.

Украина не будет испытывать трудностей с внедрением этих товаров и услуг в свои вооруженные силы - подчеркнули в Управлении.

При этом там отметили, что предложенная продажа этого оборудования и поддержки не изменит базовый военный баланс в регионе.

"Реализация этой предложенной продажи не потребует назначения каких-либо дополнительных представителей правительства США или подрядчика в Украину. Эта предложенная продажа не окажет негативного влияния на обороноспособность США", - резюмировали в Пентагоне.

Напомним

Накануне Верховная Рада Украины обратилась к Конгрессу США с призывом сохранить и усилить лидерство в поддержке украинского народа. Обращение касается борьбы против вооруженной агрессии РФ за мир, безопасность и свободу.

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