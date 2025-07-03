Українська ППО: скільки Україна має систем захисту неба, та скільки потрібно для повної безпеки

Повітряна оборона стала ключовим елементом виживання України у війні. Попри значну міжнародну підтримку, дефіцит сучасних ППО залишається відчутним. УНН розбирався, скільки Україна мала систем ППО до початку війни, скільки отримала допомоги від партнерів для захисту неба, та скільки ще потрібно.

Що таке ППО?

Більшість людей, далекі від військової справи, уявляють собою ППО, як пускову установку, де сидить оператор, який натискає одну кнопку, і збиває в небі ворожі цілі - ракети, дрони, літаки, проте це не так.

ППО - це протиповітряна оборона, часто до цих трьох букв додають ще слово "система" і не дарма, адже ППО це саме система протиповітряної оборони, яка включає в себе безліч засобів виявлення та знищення, пов'язаних між собою.

Комплекс або система ППО передбачає собою радіолокаційну станцію, яка виявляє повітряні цілі, системи керування вогнем, звідки ведеться вогонь, та саму пускову установку. Тобто, одна система ППО може складатися із декількох одиниць техніки.

Кожен окремий елемент не вирішує завдання захисту, лише у складі комплексу можна знайти і знищити повітряну ціль.

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Як працює ППО?

Станція РЛС виявляє ворожу ціль в небі, після того як ракету або літак противника виявлено, його політ відстежується, щоб визначити напрямок, висоту та швидкість. Ці дані потрібні для того, щоб сформувати цілевказівку, тобто задати маршрут польоту своєї зенітної ракети або вибрати попередження для зенітної гармати.

Є два основні принципи наведення:

командне наведення – коли команди ракеті, куди летіти, віддаються із землі;

самонаведення – коли сама ракета захоплює ціль і керує своїм польотом.

Щоб зенітна ракета влучила у повітряну ціль, її необхідно запустити не туди, де ціль перебуває в цей момент, а туди, де вона з’явиться згодом.

Скільки систем ППО було в Україні до 2022 року

Точна кількість систем ППО до початку повномасштабного вторгнення невідома, проте у квітні Президент України Володимир Зеленський у розмові з журналістами заявляв, що Україна у 1992 році мала 225 систем ППО. До 2019 року їх залишилося близько 60.

"Збройні сили України знищують багато ППО ворога. С-400 та інші. І реально знищують. Це складна робота, це правильний результат, дуже правильна робота. Ви знаєте, 225 систем в Україні було у 1992 році. В 2019 році було близько 60. Більшість систем "кудись ділось" в період з 2000 до 2019 рік. До 2000 року у України з 225 залишилось 168-169, тобто було вже менше, але було 170 систем. І за наступні роки до 2019 у нас залишилось близько 60. До чого я це говорю? Я про те, що ми повинні зрозуміти, яка була щільність захисту України. Для чого? Для того, щоб зрозуміти, який захист у росіян. Тому що наші системи продавалися не тільки на Близький схід, але і росіянам також", - сказав тоді Зеленський.

Зеленський: Україна мала 225 систем ППО у 1992 році, до 2019 року більшість систем кудись поділась

В основному парк протиповітряної оборони в Україні складав радянський спадок. За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), у 2021 році Україна мала на своєму озброєнні понад 250 зенітно-ракетних комплексів С-300 різних модифікацій (з яких близько 170 С-300ПС/ПТ і 8 ПУ С-300ПМУ), до 75 систем "Бук-М1", близько 90 систем 2K12 "Куб", близько 10 9K330 "Тор" та сотні систем "Оса", "Стріла-10" та зенітні самохідні-установки (ЗСУ) "Тунгуска", "Шилка".

С-300

Система С-300 - сімейство радянських зенітно-ракетних комплексів середнього радіуса дії. Серійне виробництво системи під індексом С-300ПТ було розпочато в 1975 році. 1978 року були завершені випробування системи, а в 1979 році перший полк С-300 став на бойове чергування.

За час війни Україна втратила до 32 С-300 в модифікації ПТ. Також відомо, що Україна втратила понад 40 С-300ПС.

КрАЗ-260В з пусковою установкою 5П851 комплексу С-300ПТ

Зазначимо, що у 2012-2013 роках системи С-300В були зняті з озброєння через технічне та моральне старіння і були передані на зберігання. Проте, у 2017 році, комплекси С-300В1 та С-300ПТ були відновлені та повернуті на бойове чергування.

ЗРК С-300В на параді у Києві 2018 році

"Бук"

Ще однією спадщиною радянщини стала система ЗРК "Бук" у модифікації 9К37М "Бук-M1". "Бук" - сімейство самохідних зенітно-ракетних комплексів, призначених для боротьби з маневровими аеродинамічними цілями (крилаті ракети, керовані бомби, літаки, гелікоптери, БПЛА, тощо) на малих та середніх висотах (від 30 м до 14-18 км), в умовах інтенсивної радіопротидії.

9К37М “Бук-M1” на параді у Києві

В 2023 році стало відомо, що частина "Буків" переобладнана для застосування ракет AIM-7 - американська корабельна зенітна і протиракетна система малої дальності класу "земля-повітря", призначена в основному для захисту від протикорабельних ракет.

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С-125

Також на захисті України стоять системи С-125 - радянський зенітно-ракетний комплекс малого радіусу дії. Точно невідомо скільки Україна має цих систем, проте, за даними IISS, на кінець 2023 року Україна має 8 штук комплексів С‑1252Д "Печора-2Д", що складають 2 дивізіони.

Варто зазначити, що із розвалом СРСР комплекси С-125 вивели зі складу Повітряних сил та поставили на зберігання через їхню моральну застарілість. Проте з початком бойових дій проти рф у 2014 році їх вирішили повернути у стрій.

Зокрема, в липні минулого року Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що завдяки системі С-125 було знищено крилату ракету "Калібр", а також півсотні ворожих ракет та дронів.

В 2023 році тодішній командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв показав бойову роботу комплексу С-125М1, був модернізований до рівня С-125-2Д.

С-125-2Д – це українська модернізація радянського рухомого зенітного ракетного комплексу. ЗРК створений у 60-х роках для прикриття стратегічних об’єктів, промислових комплексів та великих міст. У порівнянні з базовим варіантом модернізований ЗРК С-125-2Д має підвищену завадозахищеність від різного виду активних і пасивних радіоперешкод, а також відлунь від поверхонь за рахунок застосування нових апаратних технологій, методів захисту від перешкод і способів обробки сигналів.

За час повномасштабного вторгнення, Україна втратила мінімум одну систему С-125-2Д.

С‑1252Д “Печора-2Д” на бойовому чергуванні

С-200

Ще одним спадком радянщини є система С-200, проте останній дивізіон було знято з озброєння 30 жовтня 2013 року. Вже у 2025 році Головне управління розвідки показало відео, на якому Україна використовує зенітну ракету 5В28 від зенітного ракетного комплексу С-200.

В 2023 році британська розвідка повідомляла, що Україна, ймовірно використовує радянські С-200, у якості наземних балістичних ракет, а не для збиття повітряних цілей.

Британська розвідка: Україна, ймовірно, наносить удари по рф радянськими С-200

Однак, у квітні минулого року Україні вдалося спіймати жирну ціль - екскомандувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук заявив, що вперше зенітні ракетні підрозділи ПС ЗСУ у взаємодії з розвідкою знищили російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 з двома крилатими ракетами Х-22.

Джерела УНН повідомляли, що "відмінусувати" літаки вдалося за допомогою комплексу С-200.

Комплекс С-200 на базі 540 Зенітного ракетного Львівського полку імені Івана Виговського

"Оса", "Стріла-10", "Шилка", "Тунгуска"

9K33 "Оса-АКМ" - радянський мобільний ППО‑комплекс малого радіусу дії, вперше запущений в експлуатацію у 1972 році і досі використовується в багатьох країнах, включно з Україною. Основною відмінністю модернізованої є можливість завантаження 6 ракет класу "земля-повітря". Під час війни Польща передала Україні системи "Оса-АКМ" та "Оса-АКМ-П1". У 2024–2025 роках усі українські "Оса-АКМ" були модернізовані (проект Hornet) під можливість запуску ракет класу "повітря-повітря" Р-73 поряд із оригінальними 9М33М3.

Комплекси “Оса-АКМ” на тренуванні

"Стріла-10" - радянський самохідний ЗРК малої дальності, застосовується з 1976 року. Базується на шасі МТ‑ЛБ, оснащений оптико-інфрачервоною голівкою самонаведення, призначений для ураження низьковисотних цілей - вертольотів, літаків та БПЛА.

ЗРК “Стріла-10”

ЗСУ-23-4 "Шилка" - зенітна самохідна установка радянського виробництва, призначена для безпосереднього протиповітряного прикриття наземних військ, знищення повітряних цілей, що летять зі швидкістю до 450 м/с, на відстанях до 2500 метрів та висотах до 1500 метрів, а також наземних (надводних) цілей на відстані до 2000 метрів з місця, з короткої зупинки та в русі.

ЗСУ-23-4 “Шилка”

Окрім того, українські військові впевнено використовують ПЗРК "Ігла" для збиття російських повітряних цілей. Зокрема, як збивати ворожі цілі з ПЗРК "Ігла" знає військовослужбовиця Наталія Грабарчук, яка у листопаді минулого року збила ворожу ракету, а також воїни Нацгвардії, які з "Ігли" збили ворожий штурмовий літак Су-25 у Донецькій області.

Системи, які були передані партнерами

Загалом же з відкритих джерел відомо, що партнери надали Україні близько 100 одиниць зенітно-ракетних комплексів різних типів - це включає сучасні західні системи (Patriot, NASAMS, IRIS‑T, SAMP/T, HAWK тощо) та радянські системи, що передані з країн НАТО й інших партнерів

NASAMS - норвезький зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Розробка норвезької компанії Norwegian Kongsberg і американської Raytheon. NASAMS став першою наземною системою, де були використані ракети AIM-120 AMRAAM та перша на Заході ракетна система з локаторним наведенням.

Відомо, що Україні було передано 13 батарей + 6 пускових одиниць + 2 системи керування. Проте, наразі невідомо, скільки систем може перебувати на озброєнні України, адже як мінімум одну систему було знищено ворогом.

ЗРК NASAMS

MIM-104 Patriot - американський зенітний ракетний комплекс. Відомо, що Україна могла отримати від 8 до 13 батарей "Patriot" у модифікації РАС-3 - один з останніх варіантів модернізації ЗРК і призначений для перехоплення боєголовок тактичних балістичних і крилатих ракет, зокрема виконаних з використанням технології "стелс". На жаль, Україна втратила дві установки "Patriot" за час війни.

ЗРК “Patriot”

IRIS‑T SLM/IRIS‑T SLS - зенітний ракетний комплекс ППО і ПРО середнього радіусу дії розробки німецької компанії Diehl Defence. Системи, зокрема були передані Німеччиною та Норвегією. Україна могла отримати приблизно 13 батарей IRIS‑T SLM/IRIS‑T SLS, проте точно відомо, що одна система була також втрачена.

Система IRIS-T SLM одного з підрозділів ЗСУ

Також Україна отримала від Франції та Італії до 2 систем SAMP/T - наземний зенітний ракетний комплекс, що застосовує ракети сімейства Aster. Комплекс розроблено європейським консорціумом Eurosam, утвореним MBDA Italy, MBDA France і Thales.

SAMP/T

Також Франція передала Україні мінімум дві батареї Crotale NG - французький всепогодний зенітний ракетний комплекс малої дальності, призначений для боротьби з повітряними цілями в діапазоні середніх, малих і гранично малих висот.

Crotale NG

Також, Україні було передано 6 ЗСУ Stormer HVMs, 2 системи MIM-23 Hawk Phase, понад 20 самохідних зенітно-ракетних комплексів AN/TWQ-1 Avengers, а також Німеччиною близько 60 зенітних установок GEPARD, дві системи Skynex та ще дві планує доставити.

Система Skynex

Окрім того, деякі партнери передавали Україні старі радянські системи, наприклад, Словаччина передала Україні системи С-300 ПМУ та дві системи "Куб-М2с", Чехія до 12 ЗРК "Стріла-10МС".

Проте, на жаль, Україна з початку війни втратила 171 одну систему ЗРК, з яких - 145 знищено, 19 пошкоджено та 6 захоплено.

Однак, за час війни Україна непогано "нафармила" російських систем. Зокрема, з 24 лютого 2022 року росія втратила 336 систем ЗРК, з яких 24 було захоплено.

Зокрема, бійцями ССО було затрофеєно на Миколаївщині ПРГК Панцир-С1", а ще один був захоплений бійцями Територіальної оборони.

Військовий ССО на фоні захопленого “Панцир-С1” на Миколаївщині в перші дні війни

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Де Україна може ще взяти системи ППО

В минулому році в пресі з’явилася інформація, що Греція начебто схиляється до варіанту передати Україні свої зенітно-ракетні комплекси С-300 після того, як під час візиту до Одеси російська ракета впала лише в кількох сотнях метрів від місця перебування очільника грецького уряду Кіріакоса Міцотакоса.

Проте, у Греції наголошували, що така передача можлива лише при передачі Греції від США систем Patriot.

Потім стало відомо, що Греція відмовляється надавати Україні такі важливі системи протиповітряної оборони, як "Патріот" та С-300, оскільки вони є критично важливими для захисту повітряного простору Греції.

Греція відмовилась надавати Україні системи протиповітряної оборони

В квітні Зеленський зазначав, що Україна готова купити у США щонайменше 10 систем ППО Patriot, а країни Європи можуть це профінансувати.

Щодо систем Patriot, то ми розуміємо, що це великий дефіцит, і велика проблема. Я на це дивлюся, як на частину гарантій безпеки для нашої країни. Наприклад, США, які реально могли б з точки зору того, що вони власники ліцензії, власники цього бренду, могли б гарантувати Україні системи Patriot, а Україна готова їх купити, як мінімум 10 систем. Я сказав про це президенту Трампу під час нашої розмови, він мені сказав, що Америка буде працювати над цим. Поки що окрім цього в мене іншої інформації немає - казав Зеленський під час брифінгу.

Також у квітні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус за підсумками засідання "Рамштайн" заявляв, що Німеччина не може надати Україні додаткові системи ППО, адже вже передали 4 комплекси "Patriot", тому союзники шукають додаткові засоби по всьому світу.

Напередодні міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час спільної пресконференції з очільником МЗС України Андрієм Сибігою заявив, що Німеччина відправила лист європейським партнерам з проханням знайти можливість передати Україні додаткові системи ППО.

Німеччина закликала Європу "пошукати" в себе додаткові ППО для України

В грудні минулого року Президент Зеленський заявляв, що Україні потрібно ще 12-15 систем ППО, щоб повністю захистити країну.

В червні президент США Дональд Трамп не виключив поставок додаткових ракет Patriot Україні. Він відповів "можливо" на запитання журналістів щодо цього рішення на прессконференції у Білому домі, проте у квітні він був іншої думки. Тоді ЗМІ повідомляли, що Трампа не хоче передавати Києву додаткові зенітно-ракетні комплекси Patriot, навіть якщо натомість отримає 50 мільярдів доларів з фондів ЄС. Він відмовився від відповідної вигідної угоди, при цьому висунувши нові звинувачення проти Президента України Володимира Зеленського.

Можна зробити висновок, що на "папері" все виглядає не так уж і погано. Україна вдало поєднує всі системи протиповітряної оборони - від західних зразків озброєння та радянського до мобільних вогневих груп, проте існує величезна проблема у ракетах, адже Україна не може виробляти ракети до умовного Patriot, що становить під загрозу життя українців та українських міст.

Напередодні стало відомо, що Сполучені Штати припиняють постачання деяких видів зброї до України на тлі війни рф проти України. Політолог Олег Лісний в коментарі УНН зазначив, що попри офіційні пояснення Вашингтона про нестачу озброєння, рішення США скоротити постачання озброєння Україні може мати політичні мотиви. Зокрема Сполучені Штати можуть не хотіти "злити путіна" і прагнути уникнути ескалації, в надії зберегти простір для дипломатії, яка не працює з диктаторськими режимами

Міноборони України наголосило, що Україна з'ясовує питання щодо постачання оборонної допомоги від США. Офіційних повідомлень про припинення чи перегляд графіків постачання не надходило, а відомство запросило розмову з американськими колегами.

В лютому Зеленський заявляв, що українським військовим не вистачає ракет для систем протиповітряної оборони, а тому наголошував, що Україні важливо отримати ліцензію на власне виробництво ракет для систем Patriot.

Також, наприклад, у травні видання Le Monde повідомляло, що нічні повітряні атаки росії на українські міста стають дедалі потужнішими й частішими, тоді як українська протиповітряна оборона ледь справляється з навантаженням. Ба більше, в Україні закінчилися ракети для SAMP/T, а за півтора року ЗСУ не отримали жодного снаряда до Crotale.

Раніше Трамп казав, що хоче, щоб США надали Україні системи ППО Patriot, проте наголосив, що вони також потрібні і Америці, і Ізраїлю.