Британська розвідка: Україна, ймовірно, наносить удари по рф радянськими С-200
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. За останні місяці спектр загроз, які проникають всередину росії, збільшився. Як повідомляє британська розвідка, Україна, ймовірно використовує радянські С-200, у якості наземних балістичних ракет, пише УНН.
В останньому зведенні британської розвідки, опублікованому Міноборони Великої Британії, вказується, що керівництво Повітряно-космічних сил росії, ймовірно, перебуває під сильним тиском щодо покращення ППО над західною частиною країни.
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«За останні місяці спектр загроз, які добре проникають всередину росії, збільшився. (…) Безпілотні літальні апарати регулярно налітають на Москву», - вказують британці.
Крім того, як йдеться у повідомленні розвідки, почастішали повідомлення про те, що ракети SA-5 GAMMON (ЗРК наддальнього радіусу дії С-200 – ред.) завдають ударів по росії.
«Ця зброя радянських часів вагою 7,5 тонни та довжиною 11 метрів знята з озброєння України з ППО. Однак тепер вона, очевидно, використовується як наземна балістична ракета», - повідомили британці.
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