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Британська розвідка: Україна, ймовірно, наносить удари по рф радянськими С-200

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. За останні місяці спектр загроз, які проникають всередину росії, збільшився. Як повідомляє британська розвідка, Україна, ймовірно використовує радянські С-200, у якості наземних балістичних ракет, пише УНН.

В останньому зведенні британської розвідки, опублікованому Міноборони Великої Британії, вказується, що керівництво Повітряно-космічних сил росії, ймовірно, перебуває під сильним тиском щодо покращення ППО над західною частиною країни.

Цитата

«За останні місяці спектр загроз, які добре проникають всередину росії, збільшився. (…) Безпілотні літальні апарати регулярно налітають на Москву», - вказують британці.

Крім того, як йдеться у повідомленні розвідки, почастішали повідомлення про те, що ракети SA-5 GAMMON (ЗРК наддальнього радіусу дії С-200 – ред.) завдають ударів по росії.

«Ця зброя радянських часів вагою 7,5 тонни та довжиною 11 метрів знята з озброєння України з ППО. Однак тепер вона, очевидно, використовується як наземна балістична ракета», - повідомили британці.

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