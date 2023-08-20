На авіабазі в Новгородській області через удар БПЛА, ймовірно, виведені з ладу два стратегічні літаки рф - ISW
Київ • УНН
КИЇВ.20 серпня. УНН. Унаслідок удару по авіабазі росіян «Сольці» у Новгородській області, могли бути виведені з ладу два стратегічні літаки росії. Таке припущення висловили аналітики Інституту вивчення війни ISW, передає УНН.
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Зазначається, що внаслідок влучання дрона в авіабазу, де розміщувалися надзвукові бомбардувальники Ту-22М3, виникла пожежа. На геолокаційних знімках видно дим, що здіймається над авіабазою.
міноборони рф заявляли, що атака сталася у суботу близько 10.00, звинувативши у нападі Україну.
Аналітики ISW пишуть: російське інсайдерське джерело повідомило, що внаслідок пожежі було пошкоджено щонайменше два літаки. Крім того, це джерело також стверджувало, що російські військові перекинули непошкоджений літак на авіабазу Оленья в Мурманській області.
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Заявлено про влучання БПЛА по авіабазі "Сольци" де базуються Ту-22м3 в населеному пункті Сольці, Новгородська область.
Location: Soltsy, Novgorod Oblast, Russia
Pov: 58.128123, 30.369548@GeoConfirmed @UAControlMap
Source: https://t.co/hB9geQAqaX pic.twitter.com/Pe5KPb9565