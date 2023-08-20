На авиабазе в Новгородской области из-за удара БПЛА, вероятно, выведены из строя два стратегических самолета рф - ISW
Киев • УНН
КИЕВ.20 августа. УНН. В результате удара по авиабазе россиян «Сольцы» в Новгородской области, могли быть выведены из строя два стратегических самолета россии. Такое предположение высказали аналитики Института изучения войны ISW, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в результате попадания дрона в авиабазу, где размещались сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3, возник пожар. На геолокационных снимках видно дым, поднимающийся над авиабазой.
минобороны рф заявляли, что атака произошла в субботу около 10.00, обвинив в нападении Украину.
Аналитики ISW пишут: российский инсайдерский источник сообщил, что в результате пожара были повреждены по меньшей мере два самолета. Кроме того, этот источник также утверждал, что российские военные перебросили неповрежденный самолет на авиабазу Оленья в Мурманской области.
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Заявлено про влучання БПЛА по авіабазі "Сольци" де базуються Ту-22м3 в населеному пункті Сольці, Новгородська область.
Location: Soltsy, Novgorod Oblast, Russia
Pov: 58.128123, 30.369548@GeoConfirmed @UAControlMap
Source: https://t.co/hB9geQAqaX pic.twitter.com/Pe5KPb9565