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Китай допомагає озброювати росію – The Telegraph

Китай допомагає озброювати росію – The Telegraph

Київ • УНН

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КИЇВ.19 серпня. УНН. Китай допомагає озброювати росію гелікоптерами, безпілотниками, оптичними прицілами та найважливішими металами, які використовуються в оборонній промисловості. Про це у своєму розслідуванні пише британська газета The Telegraph, передає УНН.

Деталі

Як пише The Telegraph, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські фірми, включаючи компанії, які потрапили під санкції і займаються виробництвом ракетних установок, бронетехніки та стратегічних бомбардувальників, отримали десятки тисяч поставок із Китаю.

Цитата

«Це відбувається в той момент, коли Китай, який наполягає на збереженні нейтралітету, намагається позиціонувати себе як ключового мирного посередника в переговорах, спрямованих на припинення конфлікту», — йдеться у повідомленні.

Доповнення

За даними видання, торгівля між Китаєм і росією цього року має перевищити 200 мільярдів доларів, що є новим рекордом, незважаючи на те, що китайський експорт в інші країни значно впав .

Згідно з даними дослідницької організації Molfar Global, одна китайська компанія відправила до росії 1000 дронів за два місяці до війни. Ця фірма Shantou Honghu Plastics описує себе як оптового продавця дитячих іграшок на своєму веб-сайті та в профілях у соціальних мережах.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖМіністр оборони Китаю не назвав США країною, з якою Китай розширюватиме військові зв'язки, але назвав росію "моделлю за співпраці"

Через чотири дні після початку війни в Україні, китайська компанія Hems999 поставила два гелікоптери. Інша китайська компанія Tianjin Huarong Aviation передала Росії чотири гелікоптери Airbus з початку війни.

Китайські фірми також відправили оптичні приціли більш ніж 50 російським компаніям з початку 2022 року до першого кварталу цього року. Імпорт цих продуктів майже подвоївся до 2,5 мільйонів доларів минулого року порівняно з попереднім.
Китайські компанії також відправили поставки магнієвих сплавів Туполєву, який будує та підтримує обслуговування дальніх бомбардувальників, таких як Ту-95 і Ту-160М, які використовувалися для ударів по Україні крилатими ракетами.

Нагадаємо

16 серпня відбувся офіційний візит до білорусі міністра оборони Китаю Лі Шанфу. Він провів зустрічі з керівництвом білоруського оборонного відомства для обговорення актуальних питань двостороннього військового співробітництва в галузях, що становлять взаємний інтерес”. 

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