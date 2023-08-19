Китай помогает вооружать россию - The Telegraph
Киев • УНН
КИЕВ.19 августа. УНН. Китай помогает вооружать россию вертолетами, беспилотниками, оптическими прицелами и важнейшими металлами, которые используются в оборонной промышленности. Об этом в своем расследовании пишет британская газета The Telegraph, передает УНН.
Детали
Как пишет The Telegraph, с начала полномасштабного вторжения россии в Украину российские фирмы, включая попавшие под санкции компании, которые занимаются производством ракетных установок, бронетехники и стратегических бомбардировщиков, получили десятки тысяч поставок из Китая.
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«Это происходит в тот момент, когда Китай, настаивающий на сохранении нейтралитета, пытается позиционировать себя как ключевого мирного посредника в переговорах, направленных на прекращение конфликта», — говорится в сообщении.
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По данным издания, торговля между Китаем и россией в этом году должна превысить 200 миллиардов долларов, что является новым рекордом, несмотря на то, что китайский экспорт в другие страны значительно упал.
Согласно данным исследовательской организации Molfar Global, одна китайская компания отправила в россию 1000 дронов за два месяца до войны. Эта фирма Shantou Honghu Plastics описывает себя как оптового продавца детских игрушек на своем веб-сайте и в профилях в социальных сетях.
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Через четыре дня после начала войны в Украине, китайская компания Hems999 поставила два вертолета. Другая китайская компания Tianjin Huarong Aviation передала россии четыре вертолета Airbus с начала войны.
Китайские фирмы также отправили оптические прицелы более чем 50 российским компаниям с начала 2022 года до первого квартала этого года. Импорт этих продуктов почти удвоился до 2,5 миллионов долларов в прошлом году по сравнению с предыдущим годом.
Китайские компании также отправили поставки магниевых сплавов Туполеву, который строит и поддерживает обслуживание дальних бомбардировщиков, таких как Ту-95 и Ту-160М, которые использовались для ударов по Украине крылатыми ракетами.
Напомним
16 августа состоялся официальный визит в беларусь министра обороны Китая Ли Шанфу. Он провел встречи с руководством белорусского оборонного ведомства для обсуждения актуальных вопросов двустороннего военного сотрудничества в отраслях, представляющих взаимный интерес”.