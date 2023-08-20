Британская разведка: Украина, вероятно, наносит удары по рф советскими С-200

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Киев • УНН

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КИЕВ. 20 августа. УНН. За последние месяцы спектр угроз, которые проникают внутрь россии, увеличился. Как сообщает британская разведка, Украина, вероятно использует советские С-200, в качестве наземных баллистических ракет, пишет УНН.

В последней сводке британской разведки, опубликованной Минобороны Великобритании, указывается, что руководство Воздушно-космических сил россии, вероятно, находится под сильным давлением по улучшению ПВО над западной частью страны.

Цитата

«За последние месяцы спектр угроз, которые хорошо проникают внутрь россии, увеличился. (…) Беспилотные летательные аппараты регулярно налетают на Москву», - указывают британцы.

Кроме того, как говорится в сообщении разведки, участились сообщения о том, что ракеты SA-5 GAMMON (ЗРК сверхдальнего радиуса действия С-200 – ред.) наносят удары по россии.

«Это оружие советских времен весом 7,5 тонны и длиной 11 метров снято с вооружения Украины по ПВО. Однако теперь оно, очевидно, используется как наземная баллистическая ракета», - сообщили британцы.

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