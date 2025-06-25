“Я хочу, щоб ми змогли вам надати їх”: Трамп відповів, чи США нададуть Україні Patriot
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що США мають намір надати Україні системи ППО Patriot, проте він наголосив, що вони також потрібні США та Ізраїлю. Американський виробник Raytheon планує подвоїти обсяги виробництва ракет Patriot у Європі.
Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче, щоб США надали Україні системи ППО Patriot, проте наголосив, що вони також потрібні і Америці, і Ізраїлю. Про це Трамп сказав під час пресконференції на полях саміту НАТО, передає УНН.
Деталі
Вони (Україна, - ред.) хочуть отримати ракети для Patriot. Побачимо. Вони нам теж потрібні, ми їх постачаємо Ізраїлю, вони дуже ефективні. Звісно, вони хочуть їх отримати. Це дуже хороше питання. Я хочу, щоб ми змогли вам надати їх
Нагадаємо
Американський виробник систем протиповітряної оборони Raytheon планує подвоїти обсяги виробництва ракет Patriot у Європі у відповідь на зростаючий попит, зокрема через війну в Україні.