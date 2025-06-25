“Я хочу, щоб ми змогли вам надати їх”: Трамп відповів, чи США нададуть Україні Patriot

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче, щоб США надали Україні системи ППО Patriot, проте наголосив, що вони також потрібні і Америці, і Ізраїлю. Про це Трамп сказав під час пресконференції на полях саміту НАТО, передає УНН.

Деталі

Вони (Україна, - ред.) хочуть отримати ракети для Patriot. Побачимо. Вони нам теж потрібні, ми їх постачаємо Ізраїлю, вони дуже ефективні. Звісно, вони хочуть їх отримати. Це дуже хороше питання. Я хочу, щоб ми змогли вам надати їх - сказав Трамп.

Нагадаємо

Американський виробник систем протиповітряної оборони Raytheon планує подвоїти обсяги виробництва ракет Patriot у Європі у відповідь на зростаючий попит, зокрема через війну в Україні.