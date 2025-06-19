Raytheon подвоює виробництво Patriot в Європі через війну в Україні

Американський виробник систем протиповітряної оборони Raytheon планує подвоїти обсяги виробництва ракет Patriot у Європі у відповідь на зростаючий попит, зокрема через війну в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euractiv.

Деталі

Керівник підрозділу наземних і протиповітряних систем Raytheon Том Лаліберті зазначив, що компанія активно інвестує у збільшення європейських виробничих потужностей.

Ми також поступово нарощуємо наші можливості у Сполучених Штатах, але справжньою кроковою функцією є німецький потенціал – сказав він.

Raytheon вже експлуатує об’єкти технічного обслуговування систем Patriot у Європі, а також виробляє певне обладнання разом із норвезькою компанією Kongsberg – зокрема, ракети NASAMS.

Ми працюємо з нашими ланцюгами поставок, щоб збільшити виробничі потужності – додав Лаліберті, уточнивши, що це критично важливо для забезпечення попиту на ракети Patriot та іншу продукцію компанії.

Компанія вже інвестує в німецьке виробництво разом із партнером MDBA Deutschland. Відповідно до нових контрактів, союзники по НАТО очікують виготовлення до 1 тисячі додаткових ракет Patriot. Це дозволить Raytheon подвоїти глобальне виробництво ракет-перехоплювачів до 2028 або 2030 року, зазначив Лаліберті.

На тлі намагань деяких країн ЄС відмовитися від американського озброєння, інтерес до систем Patriot залишається високим.

У Європі можуть йти розмови про відмову від американських постачальників оборонної продукції, але системи Patriot ще ніколи не були такими затребуваними, а черги на поставки сягають десятиліть – прокоментував Лаліберті.

Зокрема, Німеччина та Швейцарія нещодавно уклали масштабні контракти на закупівлю Patriot.

Raytheon відкритий до кооперації з європейськими оборонними компаніями.

Спільні підприємства та інші угоди з європейськими фірмами можливі", – зазначив керівник, додавши, що можливе і "інверсне партнерство, де Raytheon стане субпідрядником, а європейські фірми — головними виконавцями.

Український напрям

Компанія бачить потенціал у співпраці з українськими виробниками.

Основне питання обговорення з українським клієнтом полягає в тому, як найкраще отримати їм системи якомога швидше – сказав Лаліберті.

Керівник також підкреслив важливість локальної інтеграціі.

Ми продовжуємо обговорювати з представниками їхньої галузі відповідні заходи для участі у виробництві та підтримці існуючих систем і, сподіваємося, нових систем, які вони отримають – додав він.

Додатково

Raytheon відновила виробництво переносних ракет Stinger, яке було раніше припинене. Причиною став високий попит, зокрема з боку України.

Найімовірніше, виробництво продовжиться навіть після того, як Raytheon представить нову ракету-перехоплювач ближнього радіуса дії (NGSRI), яка має замінити Stinger – зазначив Керівник підрозділу наземних і протиповітряних систем Raytheon Том Лаліберті.

Довідка

Raytheon – другий за величиною у світі виробник озброєння. Компанія спеціалізується на ППО, керованих ракетах та високоточному озброєнні. У контексті війни в Україні попит на її продукцію значно зріс.

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