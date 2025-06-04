Україна розширює виробництво зброї з країнами "Рамштайну" для власних потреб - Умєров

За результатами сьогоднішньої зустрічі у форматі "Рамштайн" Україна запускає нову важливу ініціативу спільного виробництва української зброї в країнах Рамштайну для потреб України. Про це заявив Міністр оборони України Рустем Умєров, передає УНН з посиланням на Міністерство оборони України.

Міністр наголосив, що позиція України незмінна: першочерговим пріоритетом є потреби Сил оборони України.

Деякі з наших найближчих партнерів - ті, хто надає мільярдну військову допомогу - постійно звертаються до нас з пропозицією будувати заводи для виробництва сучасного українського озброєння у своїх країнах. Партнери готові виготовляти українську зброю, українські розробки у своїх країнах за офіційною ліцензією

Він додав, що партнери підтвердили: усе вироблене на таких підприємствах піде на потреби українського війська, поки триває війна. Вони готові повністю профінансувати таке виробництво і навіть передбачити додаткове фінансування.

Ця ініціатива — це стратегічний прорив. Спільно ми вироблятимемо дрони, ракети, боєприпаси, засоби РЕБ та інші види озброєння. Ми сподіваємося, що ініціатива буде підтримана в рамках європейської програми SAFE, яка передбачає 150 млрд євро на розвиток оборонної промисловості. І наші партнери вже рухаються вперед

Умєров також уточнив, які проєкти західного виробництва зброї будуть реалізуватися або вже представлені в Україні:

Настав час і українським компаніям розширювати свою присутність на світових ринках, але з виробництвом для України. Це взаємовигідна ініціатива. Український ОПК отримає доступ до іноземного фінансування, передових технологій, нових виробничих майданчиків та стратегічного партнерства з провідними гравцями світу. А наші партнери — зміцнення власного промислового потенціалу з передачею озброєнь Україні. Разом ми не просто захищаємо свободу. Ми формуємо майбутнє оборони країн вільного світу