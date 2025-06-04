Україна розширює виробництво зброї з країнами "Рамштайну" для власних потреб - Умєров
Київ • УНН
Україна запускає ініціативу спільного виробництва зброї з країнами Рамштайну. Партнери готові фінансувати виробництво та передавати озброєння Україні.
За результатами сьогоднішньої зустрічі у форматі "Рамштайн" Україна запускає нову важливу ініціативу спільного виробництва української зброї в країнах Рамштайну для потреб України. Про це заявив Міністр оборони України Рустем Умєров, передає УНН з посиланням на Міністерство оборони України.
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Міністр наголосив, що позиція України незмінна: першочерговим пріоритетом є потреби Сил оборони України.
Деякі з наших найближчих партнерів - ті, хто надає мільярдну військову допомогу - постійно звертаються до нас з пропозицією будувати заводи для виробництва сучасного українського озброєння у своїх країнах. Партнери готові виготовляти українську зброю, українські розробки у своїх країнах за офіційною ліцензією
Він додав, що партнери підтвердили: усе вироблене на таких підприємствах піде на потреби українського війська, поки триває війна. Вони готові повністю профінансувати таке виробництво і навіть передбачити додаткове фінансування.
Ця ініціатива — це стратегічний прорив. Спільно ми вироблятимемо дрони, ракети, боєприпаси, засоби РЕБ та інші види озброєння. Ми сподіваємося, що ініціатива буде підтримана в рамках європейської програми SAFE, яка передбачає 150 млрд євро на розвиток оборонної промисловості. І наші партнери вже рухаються вперед
Умєров також уточнив, які проєкти західного виробництва зброї будуть реалізуватися або вже представлені в Україні:
- західноєвропейська компанія сьогодні анонсувала виробництво сучасних ракет проти "шахедів" в Україні;
- Велика Британія разом з Україною вироблятиме ракети LMM та пускові установки;
- Rheinmetall будує в Україні новітні бойові машини Lynx (Німеччина);
- Наші підприємства вже випускають боєприпаси за ліцензією Nammo (Норвегія–Фінляндія);
- SAAB (Швеція), Kongsberg (Норвегія), KNDS (Франція–Німеччина), FFG (Німеччина) та Raytheon (США) розширюють свою присутність в Україні.
Настав час і українським компаніям розширювати свою присутність на світових ринках, але з виробництвом для України. Це взаємовигідна ініціатива. Український ОПК отримає доступ до іноземного фінансування, передових технологій, нових виробничих майданчиків та стратегічного партнерства з провідними гравцями світу. А наші партнери — зміцнення власного промислового потенціалу з передачею озброєнь Україні. Разом ми не просто захищаємо свободу. Ми формуємо майбутнє оборони країн вільного світу
Нагадаємо
Міністерство оборони України повідомило, що в рамках 28-мого засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" партнери підтвердили, що залишаються надійними та рішучими на шляху підтримки України. І розповіли, яку допомогу отримає Україна після 28-го засідання у форматі "Рамштайн".