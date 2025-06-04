Украина расширяет производство оружия со странами "Рамштайна" для собственных нужд - Умеров

По результатам сегодняшней встречи в формате "Рамштайн" Украина запускает новую важную инициативу совместного производства украинского оружия в странах Рамштайна для нужд Украины. Об этом заявил Министр обороны Украины Рустем Умеров, передает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Министр подчеркнул, что позиция Украины неизменна: первоочередным приоритетом являются потребности Сил обороны Украины.

Некоторые из наших ближайших партнеров - те, кто предоставляет миллиардную военную помощь - постоянно обращаются к нам с предложением строить заводы для производства современного украинского вооружения в своих странах. Партнеры готовы изготавливать украинское оружие, украинские разработки в своих странах по официальной лицензии

Он добавил, что партнеры подтвердили: все произведенное на таких предприятиях пойдет на нужды украинской армии, пока идет война. Они готовы полностью профинансировать такое производство и даже предусмотреть дополнительное финансирование.

Эта инициатива — это стратегический прорыв. Совместно мы будем производить дроны, ракеты, боеприпасы, средства РЭБ и другие виды вооружения. Мы надеемся, что инициатива будет поддержана в рамках европейской программы SAFE, которая предусматривает 150 млрд евро на развитие оборонной промышленности. И наши партнеры уже двигаются вперед

Умеров также уточнил, какие проекты западного производства оружия будут реализовываться или уже представлены в Украине:

Настало время и украинским компаниям расширять свое присутствие на мировых рынках, но с производством для Украины. Это взаимовыгодная инициатива. Украинский ОПК получит доступ к иностранному финансированию, передовым технологиям, новым производственным площадкам и стратегическому партнерству с ведущими игроками мира. А наши партнеры — укрепление собственного промышленного потенциала с передачей вооружений Украине. Вместе мы не просто защищаем свободу. Мы формируем будущее обороны стран свободного мира