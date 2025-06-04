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Украина расширяет производство оружия со странами "Рамштайна" для собственных нужд - Умеров

Киев • УНН

 • 688 просмотра

Украина запускает инициативу совместного производства оружия со странами Рамштайна. Партнеры готовы финансировать производство и передавать вооружение Украине.

Украина расширяет производство оружия со странами "Рамштайна" для собственных нужд - Умеров

По результатам сегодняшней встречи в формате "Рамштайн" Украина запускает новую важную инициативу совместного производства украинского оружия в странах Рамштайна для нужд Украины. Об этом заявил Министр обороны Украины Рустем Умеров, передает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Детали

Министр подчеркнул, что позиция Украины неизменна: первоочередным приоритетом являются потребности Сил обороны Украины.

Некоторые из наших ближайших партнеров - те, кто предоставляет миллиардную военную помощь - постоянно обращаются к нам с предложением строить заводы для производства современного украинского вооружения в своих странах. Партнеры готовы изготавливать украинское оружие, украинские разработки в своих странах по официальной лицензии

- сказал речь идет Умеров.

Он добавил, что партнеры подтвердили: все произведенное на таких предприятиях пойдет на нужды украинской армии, пока идет война. Они готовы полностью профинансировать такое производство и даже предусмотреть дополнительное финансирование.

Эта инициатива — это стратегический прорыв. Совместно мы будем производить дроны, ракеты, боеприпасы, средства РЭБ и другие виды вооружения. Мы надеемся, что инициатива будет поддержана в рамках европейской программы SAFE, которая предусматривает 150 млрд евро на развитие оборонной промышленности. И наши партнеры уже двигаются вперед

- сказал министр.

Умеров также уточнил, какие проекты западного производства оружия будут реализовываться или уже представлены в Украине:

  • западноевропейская компания сегодня анонсировала производство современных ракет против "шахедов" в Украине;
    • Великобритания вместе с Украиной будет производить ракеты LMM и пусковые установки;
      • Rheinmetall строит в Украине новейшие боевые машины Lynx (Германия);
        • Наши предприятия уже выпускают боеприпасы по лицензии Nammo (Норвегия–Финляндия);
          • SAAB (Швеция), Kongsberg (Норвегия), KNDS (Франция–Германия), FFG (Германия) и Raytheon (США) расширяют свое присутствие в Украине.

            Настало время и украинским компаниям расширять свое присутствие на мировых рынках, но с производством для Украины. Это взаимовыгодная инициатива. Украинский ОПК получит доступ к иностранному финансированию, передовым технологиям, новым производственным площадкам и стратегическому партнерству с ведущими игроками мира. А наши партнеры — укрепление собственного промышленного потенциала с передачей вооружений Украине. Вместе мы не просто защищаем свободу. Мы формируем будущее обороны стран свободного мира

            - подытожил министр.

            Напомним

            Министерство обороны Украины сообщило, что в рамках 28-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" партнеры подтвердили, что остаются надежными и решительными на пути поддержки Украины. И рассказали, какую помощь получит Украина после 28-го заседания в формате "Рамштайн".

            Лилия Набока

            Лилия Набока

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