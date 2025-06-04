У Міноборони розповіли, яку допомогу отримає Україна після 28-го засідання у форматі "Рамштайн"

Міністерство оборони України повідомило, що в рамках 28-мого засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" партнери нашої держави підтвердили, що залишаються надійними та рішучими на шляху підтримки нашої держави. У міністерстві зазначили, що у 2025 році безпекова допомога від партнерів перевищить показники всіх попередніх років повномасштабної війни, пише УНН з посиланням на Міноборони.

Деталі

У Міноборони повідомили, що за підсумками зустрічі партнери України оголосили про нові пакети допомоги та інші важливі кроки підтримки.

Велика Британія оголосила рекордну допомогу на постачання дронів — 350 млн фунтів, що дозволить передати Україні 100 000 дронів у 2025 році. Загалом, у 2025 році британська військова підтримка становить 4,5 млрд фунтів, з яких 247 млн фунтів буде спрямовано на підготовку Збройних Сил України - зазначили в Міноборони.

Крім того, Німеччина схвалила новий пакет військової допомоги на 5 млрд євро. Це рішення вже затвердив Бундестаг. Зокрема до пакета входить фінансування далекобійного озброєння, яке буде вироблятися в Україні, а також передача систем ППО, зброї та боєприпасів

Допомога від інших партнерів виглядає наступним чином:

• Нідерланди надають пакет допомоги вартістю 400 млн євро. До нього входять протимінний корабель, катери та морські дрони;

• Бельгія повідомила довгострокову ініціативу: щорічна допомога Україні в розмірі 1 млрд євро до 2029 року та передача протимінного корабля;

• Норвегія виділяє 700 млн доларів на дрони, з фокусом на підтримку українського оборонно-промислового комплексу та 50 млн доларів — до фонду NSATU Trust Fund;

• Канада передала 45 млн доларів на дрони, засоби РЕБ, IT-рішення. Також вона надала броньовані машини Coyote та Bison;

• Швеція передала 440 млн євро на міжнародні програми із закупівлі артилерійських боєприпасів, дронів та іншого озброєння для України.

Я вдячний усім країнам, які продовжують підтримувати Україну. Дякую моїм дуже добрим друзям, міністру Гілі та міністру Пісторіусу, за організацію цієї зустрічі - повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Він також додав, що мир в Україні має бути справедливим, тривалим і захищеним міжнародною єдністю.

Разом ми працюємо над досягненням цього. Наша єдність наближає справедливий мир! - підкреслив Умєров.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") наголосив на посиленні тиску на росію, зміцнення ППО України, зокрема шляхом локалізації її будівництва в Україні. Також глава держави наголосив на необхідності збільшення виробництва зброї.