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росія блокує українську авіацію: від дезінформації до зриву постачань - як держава-агресор підриває стратегічну галузь
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У Міноборони розповіли, яку допомогу отримає Україна після 28-го засідання у форматі "Рамштайн"

Київ • УНН

 • 1870 перегляди

У 2025 році безпекова допомога Україні від партнерів перевищить показники попередніх років. Велика Британія виділить 350 млн фунтів на дрони, Німеччина – 5 млрд євро на озброєння.

У Міноборони розповіли, яку допомогу отримає Україна після 28-го засідання у форматі "Рамштайн"

Міністерство оборони України повідомило, що в рамках 28-мого засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" партнери нашої держави підтвердили, що залишаються надійними та рішучими на шляху підтримки нашої держави. У міністерстві зазначили, що у 2025 році безпекова допомога від партнерів перевищить показники всіх попередніх років повномасштабної війни, пише УНН з посиланням на Міноборони.

Деталі

У Міноборони повідомили, що за підсумками зустрічі партнери України оголосили про нові пакети допомоги та інші важливі кроки підтримки.

Велика Британія оголосила рекордну допомогу на постачання дронів — 350 млн фунтів, що дозволить передати Україні 100 000 дронів у 2025 році. Загалом, у 2025 році британська військова підтримка становить 4,5 млрд фунтів, з яких 247 млн фунтів буде спрямовано на підготовку Збройних Сил України 

- зазначили в Міноборони.

Крім того, Німеччина схвалила новий пакет військової допомоги на 5 млрд євро. Це рішення вже затвердив Бундестаг. Зокрема до пакета входить фінансування далекобійного озброєння, яке буде вироблятися в Україні, а також передача систем ППО, зброї та боєприпасів

Допомога від інших партнерів виглядає наступним чином:

• Нідерланди надають пакет допомоги вартістю 400 млн євро. До нього входять протимінний корабель, катери та морські дрони;

• Бельгія повідомила довгострокову ініціативу: щорічна допомога Україні в розмірі 1 млрд євро до 2029 року та передача протимінного корабля;

• Норвегія виділяє 700 млн доларів на дрони, з фокусом на підтримку українського оборонно-промислового комплексу та 50 млн доларів — до фонду NSATU Trust Fund;

• Канада передала 45 млн доларів на дрони, засоби РЕБ, IT-рішення. Також вона надала броньовані машини Coyote та Bison;

• Швеція передала 440 млн євро на міжнародні програми із закупівлі артилерійських боєприпасів, дронів та іншого озброєння для України.

Я вдячний усім країнам, які продовжують підтримувати Україну. Дякую моїм дуже добрим друзям, міністру Гілі та міністру Пісторіусу, за організацію цієї зустрічі 

- повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Він також додав, що мир в Україні має бути справедливим, тривалим і захищеним міжнародною єдністю.

Разом ми працюємо над досягненням цього. Наша єдність наближає справедливий мир!

 - підкреслив Умєров.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") наголосив на посиленні тиску на росію, зміцнення ППО України, зокрема шляхом локалізації її будівництва в Україні. Також глава держави наголосив на необхідності збільшення виробництва зброї.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаПолітика
Рустем Умєров
Міністерство оборони України
Українська оборонна контактна група
Канада
Швеція
Бельгія
Норвегія
Велика Британія
Німеччина
Нідерланди
Володимир Зеленський
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