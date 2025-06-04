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Після повернення з росії викрадених дітей їх рідні отримають по 50 тисяч гривень
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Системи ППО та інвестиції у виробництво зброї: Зеленський виступив на засіданні “Рамштайн”

Київ • УНН

 • 762 перегляди

Володимир Зеленський наголосив на важливості посилення ППО України, зокрема шляхом локалізації виробництва, та збільшення обсягів виготовлення зброї.

Системи ППО та інвестиції у виробництво зброї: Зеленський виступив на засіданні “Рамштайн”

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") наголосив на посиленні тиску на росію, зміцнення ППО України, зокрема шляхом локалізації її будівництва в Україні, а також необхідність збільшення виробництва зброї, передає УНН

Деталі

Ми не сумніваємося, що можемо підштовхнути росію до миру. Але для цього ми повинні продовжувати боротися з москвою всіма доступними інструментами і крок за кроком робити її агресію безглуздою. По-перше, протиповітряна оборона. Чим сильнішою буде наша протиповітряна оборона, тим менше їй буде сенсу атакувати наші міста і села. Тому давайте будемо зміцнювати наш повітряний щит

- сказав Зеленський. 

Він закликав партнерів пришвидшити поставку ракет ППО.

Наша команда надала чіткі дані щодо кількості систем, які нам потрібні, особливо систем Patriot. І це найефективніший спосіб змусити росію припинити ракетні удари і терор. І ми також розпочали переговори з деякими європейськими країнами про локалізацію виробництва їхніх оборонних систем, таких як IRIS-T та інших, щоб їх можна було виготовляти в Україні. Ці системи зміцнять нашу спільну безпеку, адже те, що ми будемо виробляти тут, буде захищати і нас, і вас

 - додав Зеленський. 

Зеленський також, що зазначив, що Україна має міцне партнерство з виробництва зброї.

Кілька спільних проектів вже запущені і працюють, і нам потрібно збільшити їх масштаби щонайменше на 50%. Українська промисловість все ще має значний невикористаний потенціал. Її просто потрібно збалансувати. Наша команда може надати вам детальні розрахунки, а наші солдати, особливо ті, що на передовій та беруть участь в операціях на кшталт "Павутина", доводять, що наші безпілотники дійсно рятують життя та приносять реальні результати

- зазначив Президент.

Нагадаємо

У Брюсселі стартувала 28-ма зустріч Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн"). Вперше за 3 роки очільник Пентагону не бере участі.

Павло Башинський

Павло Башинський

ЕкономікаПолітикаТехнології
Пентагон
MIM-104 Patriot
IRIS-T
Брюссель
Володимир Зеленський
Україна
Brent Oil
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