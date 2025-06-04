Зустріч у форматі "Рамштайн" стартувала: Зеленський долучився онлайн
Київ • УНН
У Брюсселі розпочалася 28-ма зустріч Контактної групи з питань оборони України. Вперше за 3 роки очільник Пентагону не бере участі.
У Брюсселі стартувала 28-ма зустріч Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн"), передає УНН.
Деталі
Засідання відкрили міністри оборони Великої Британії та Німеччини Джон Гілі та Борис Пісторіус відповідно.
Президент України Володимир Зеленський бере участь в засіданні онлайн. У зустрічі також бере участь міністр оборони України Рустем Умєров.
Доповнення
Вперше після того, як три роки тому США створили Контактну групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") для координації військової допомоги Україні, очільник Пентагону - Піт Гегсет - не буде присутній на зустрічі понад 50 інших лідерів оборони.