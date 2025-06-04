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Україна готується до змін у торгівлі з Євросоюзом: що буде після 6 червня
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Очільник Пентагону вперше пропустить "Рамштайн" - AP

Київ • УНН

 • 8232 перегляди

Міністр оборони США не буде присутній на зустрічі у форматі "Рамштайн". Це сталося після попередження Макрона про ризики подвійних стандартів.

Очільник Пентагону вперше пропустить "Рамштайн" - AP
defense.gov

Вперше після того, як три роки тому США створили Контактну групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") для координації військової допомоги Україні, очільник Пентагону не буде присутній на зустрічі понад 50 інших лідерів оборони в середу, повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Міністр оборони США Піт Геґсет, який у неділю повернувся з конференції з національної безпеки в Сінгапурі, прибуде до Брюсселя лише ввечері у середу, після завершення засідання у форматі "Рамштайн", пише видання.

Представник США на умовах анонімності підтвердив, що Геґсет також не братиме участі у відеоконференції.

Це останній із серії кроків, які США вжили, щоб дистанціюватися від воєнних дій в Україні, зауважує видання. І це сталося після попередження президента Франції Еммануеля Макрона на конференції з безпеки минулих вихідних, що США та інші ризикують отримати небезпечні подвійні стандарти, якщо вони зосередяться на потенційному конфлікті з Китаєм ціною відмови від України.

Нова зустріч у форматі "Рамштайн" пройде 4 червня - НАТО29.05.25, 11:40 • 142906 переглядiв

Доповнення

Тим часом у Вашингтоні перебуває високопоставлена ​​українська делегація на чолі з першим віцепрем’єр-міністром - міністром економіки Юлією Свириденко для переговорів про оборону, санкції та післявоєнне відновлення, повідомив голова Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Єрмак прибув до Вашингтона з делегацією для переговорів: що у порядку денному03.06.25, 11:11 • 2058 переглядiв

Українці зустрілися зі спеціальними представниками США Стівом Віткоффом і Кітом Келлогом, обговорили останні переговори з росіянами та умови на полі бою, написав Єрмак у соцмережі. Очікується, що Свириденко та Єрмак також зустрінуться з держсекретарем США Марко Рубіо та іншими офіційними особами в середу.

Єрмак обговорив з Віткоффом переговори з рф та запросив в Україну "побачити ситуацію"03.06.25, 21:45 • 20190 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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