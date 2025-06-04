Очільник Пентагону вперше пропустить "Рамштайн" - AP
Київ • УНН
Міністр оборони США не буде присутній на зустрічі у форматі "Рамштайн". Це сталося після попередження Макрона про ризики подвійних стандартів.
Вперше після того, як три роки тому США створили Контактну групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") для координації військової допомоги Україні, очільник Пентагону не буде присутній на зустрічі понад 50 інших лідерів оборони в середу, повідомляє AP, пише УНН.
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Міністр оборони США Піт Геґсет, який у неділю повернувся з конференції з національної безпеки в Сінгапурі, прибуде до Брюсселя лише ввечері у середу, після завершення засідання у форматі "Рамштайн", пише видання.
Представник США на умовах анонімності підтвердив, що Геґсет також не братиме участі у відеоконференції.
Це останній із серії кроків, які США вжили, щоб дистанціюватися від воєнних дій в Україні, зауважує видання. І це сталося після попередження президента Франції Еммануеля Макрона на конференції з безпеки минулих вихідних, що США та інші ризикують отримати небезпечні подвійні стандарти, якщо вони зосередяться на потенційному конфлікті з Китаєм ціною відмови від України.
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Доповнення
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