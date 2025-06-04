Глава Пентагона впервые пропустит "Рамштайн" - AP
Киев • УНН
Министр обороны США не будет присутствовать на встрече в формате "Рамштайн". Это произошло после предупреждения Макрона о рисках двойных стандартов.
Впервые после того, как три года назад США создали Контактную группу по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн") для координации военной помощи Украине, глава Пентагона не будет присутствовать на встрече более 50 других лидеров обороны в среду, сообщает AP, пишет УНН.
Детали
Министр обороны США Пит Хегсет, который в воскресенье вернулся с конференции по национальной безопасности в Сингапуре, прибудет в Брюссель только вечером в среду, после завершения заседания в формате "Рамштайн", пишет издание.
Представитель США на условиях анонимности подтвердил, что Хегсет также не будет участвовать в видеоконференции.
Это последний из серии шагов, которые США предприняли, чтобы дистанцироваться от военных действий в Украине, отмечает издание. И это произошло после предупреждения президента Франции Эммануэля Макрона на конференции по безопасности в минувшие выходные, что США и другие рискуют получить опасные двойные стандарты, если они сосредоточатся на потенциальном конфликте с Китаем ценой отказа от Украины.
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Дополнение
Тем временем в Вашингтоне находится высокопоставленная украинская делегация во главе с первым вице-премьер-министром - министром экономики Юлией Свириденко для переговоров об обороне, санкциях и послевоенном восстановлении, сообщил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
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Украинцы встретились со специальными представителями США Стивом Уиткоффом и Китом Келлогом, обсудили последние переговоры с россиянами и условия на поле боя, написал Ермак в соцсети. Ожидается, что Свириденко и Ермак также встретятся с госсекретарем США Марко Рубио и другими официальными лицами в среду.
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