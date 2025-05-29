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Новая встреча в формате "Рамштайн" пройдет 4 июня - НАТО
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Новая встреча в формате "Рамштайн" пройдет 4 июня - НАТО

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Новая встреча в формате "Рамштайн" пройдет 4 июня - НАТО

Киев • УНН

 • 3152 просмотра

4 июня 2025 года в штаб-квартире НАТО состоится очередная встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины. Инициаторами выступают Великобритания и Германия.

Новая встреча в формате "Рамштайн" пройдет 4 июня - НАТО

Очередная встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн") состоится 4 июня по инициативе Великобритании и Германии. Об этом сообщается на сайте НАТО, пишет УНН.

Детали

"В среду, 4 июня 2025 года, Великобритания и Германия созывают в штаб-квартире НАТО Контактную группу по вопросам обороны Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча состоится в штаб-квартире НАТО.

Напомним

Первая встреча в этом формате состоялась после полномасштабного вторжения россии в Украину 27 апреля 2022 года. Встреча прошла на авиабазе НАТО в Германии и положила начало поставкам Украине тяжелого оружия для борьбы против рф. Всего уже состоялось 27 заседаний Украины и партнеров в формате "Рамштайна".

Последнее заседание "Рамштайна" состоялось 11 апреля 2025 года. На нем, в частности, было объявлено о создании новой коалиции возможностей по электромагнитным средствам борьбы "для усиления возможностей Украины в мероприятиях противодействия беспилотникам, защиты коммуникаций, а также идентификации и уничтожения коммуникаций врага, таким образом защитив гражданских лиц и солдат".

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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