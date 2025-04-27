Річниця "Рамштайну": виклики та трансформації, які пережив формат

Сьогодні, 27 квітня, Контактній групі з питань оборони України, яку також називають зустріччю у форматі "Рамштайн", виповнилося три роки. УНН зібрав основні події навколо "Рамштайну" за рік та обговорив з головою Українського центру безпеки та співпраці Сергієм Кузаном його перспективи.

Історія створення формату "Рамштайн"

Перша зустріч у даному форматі відбулась після повномасштабного вторгнення росії в Україну 27 квітня 2022 року. Зустріч пройшла на авіабазі НАТО в Німеччині та започаткувала постачання Україні важкої зброї для боротьби проти рф. Загалом вже відбулося 27 засідань України та партнерів у форматі "Рамштайну".

Основні досягнення та рішення "Рамштайну" за останній рік

Крайнє засідання "Рамштайну" відбулось 11 квітня 2025 року. На ньому, зокрема, було оголошено про створення нової коаліції можливостей по електромагнітних засобах боротьби "для посилення можливостей України у заходах протидії безпілотникам, захисту комунікацій, а також ідентифікації та знищення комунікацій ворога, таким чином захистивши цивільних осіб і солдатів".

Також учасники Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") оголосили про зобов'язання щодо військової допомоги для України на понад 21 млрд євро, що є "рекордним" збільшенням військового фінансування для країни.

Серед інших основних та важливих рішень за результатами "Рамштайну" протягом цього року є:

· затвердження України разом з союзниками 8 дорожніх карт, які визначають ключові цілі Сил оборони України до 2027 року. Ці карти визначають стратегічні цілі та мають бути основою для середньострокової та довгострокової підтримки Києва;

· заява міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса на засіданні про передання Німеччиною з іншими країнами Україні ще 77 танків Leopard 1A5;

· виділення коаліцією дронів 20 млн євро на розвідувальні дрони для України

· оголошення США про новий пакет допомоги на суму 500 млн дол (ракети для ППО, ракети класу "повітря-повітря" та обладнання для літаків F-16).

Вплив "Рамштайну" на обороноздатність України

Наразі до Контактної групи входить понад 50 країн, які загалом оголосили про без пекову допомогу Україні на суму близько 170 мільярдів доларів.

Міністр оборони Рустем Умєров наголошував, що це підсилення, яке вже зіграло вирішальну роль на полі бою.

Зокрема, саме в межах Контактної групи Україна отримала системи ППО Patriot, SAMP-T та IRIS-T, HIMARS, танки Leopard. Літаки F-16 та Mirage в українському небі — ще одне свідчення цієї підтримки.

У межах "Рамштайну" також сформовано 9 коаліцій спроможностей: авіаційну, морську, ППО/ПРО, артилерійську, бронетанкову, дронову, ІТ-коаліцію, коаліцію з розмінування та РЕБ-коаліцію.

Новий етап та зміна головування

У лютому були побоювання щодо майбутнього "Рамштайну", оскільки обраний президент США Дональд Трамп не заявляв, чи продовжить він керувати американською групою після інавгурації 20 січня.

Згодом стало відомо все ж про відхід США від головування на засіданнях "Рамштайну". Востаннє міністр оборони США Ллойд Остін очолив засідання 8 січня 2025 року. Америку замінила Велика Британія та Німеччина, тепер вони спільно головують. Проте міністр оборони України Рустем Умєров зазначав, що США залишаються важливим учасником Контактної групи.

Таким чином 12 лютого США вперше не головували на засіданні контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн"). Очолив тоді засідання міністр оборони Британії Джон Гілі.

Проте тоді на засіданні все ж був присутній новий міністр оборони США Піт Гегсет.

Днями Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна отримує від Америки ту військову допомогу, за яку Конгрес проголосував ще рік тому. Обговорення нових пакетів допомоги не було.

Роль окремих країн-учасниць "Рамштайну" у підтримці України

Контактна група з питань оборони України нараховує понад 50 країн, очолює її Велика Британія та Німеччина.

У 2023 році було оголошено нову Коаліцію наземних засобів протиповітряної оборони. Її лідери за - Німеччина та Франції. Загалом долучилися 20 країн. Також було оголошено Морську коаліцію, в межах якої Британія та Норвегія мають шукати способи посилити безпеку у Чорному морі.

У лютому 2024 року офіційно почала роботу Коаліція інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони, до якої на засіданні приєднались 15 країн, коаліція дронів, до якої приєднались 9 країн, а також коаліція розмінування, до якої приєдналось 15 країн.

В той період було Розпочато роботу над спільним виробництвом боєприпасів.

У травні 2024 року Іспанія пообіцяла протягом року доставити ще 19 танків Leopard 2A4.

Нідерланди – передати БМП YPR, оснащені станціями дистанційного керування озброєнням для вогневої підтримки на полі бою.

У січні 2025 року Канада зобов’язалась надати допомогу на 440 млн канадських доларів (100 млн на закупівлю української зброї за "данською моделлю").

Велика Британія разом із союзниками по НАТО пообіцяла передати 30 000 нових безпілотників на суму 45 млн фунтів стерлінгів. Норвегія – 700 млн норвезьких крон для закупівлі дронів.

Німеччина оголосила про передачу 6 систем ППО IRIS-T та надасть 50 ракет-перехоплювачів до цих систем протягом 2025.

Ісландія зобов’язалася профінансувати виробництво української зброї в рамках "данської моделі" на суму 2 млн євро.

Виклик та перспективи формату "Рамштайн"

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан проаналізував чи не послабив формат "Рамштайн" відхід США в бік та які його перспективи.

Дуже добре, що взагалі формат "Рамштайн" живий. Це була ініціатива США, об’єднано понад 50 країн. США координували пошук техніки,зброї, боєприпасів, тому після їх відходу зі статусу головування були великі побоювання, що сама коаліція буде не дієздатною. Натомість ініціативу (США – ред.) перехопили структури НАТО. З минулого року, ще з літнього саміту НАТО "Рамштайн" ставав політкоординаційною платформою, а виконання результатів все більше переходило до структур НАТО" - розповів Кузан журналісту УНН.

Він зазначив, що наразі Британія і Німеччина разом фактично співголовують у новому форматі коаліції.

Британія як мотор, Німеччина як найбільша промисловість і країна з найбільшим потенціалом й звичайно з найбільшими грошима. США показали, що фізично усуваються. Проте всі коаліції, які напрацьовані продовжують свою роботу. Британський глава оборони Джон Гілі озвучив цифру в 21 млрд євро. Тому мова йде про те, що європейці збільшують свої видатки на оборону, вони роблять це поступово, але при цьому вони вкладаються в Україну. Війна потребує значних ресурсів, значного виробництва, пошуку боєприпасів, зброї, техніки й все це веде до збільшення видатків - пояснив Кузан.

Кузан наголосив, що оборона від росії під час війни, непоступливість України, здатність до боротьби фактично трансформувало всю коаліцію під назвою "Рамштайн".

Саме Україна задає новий тренд у західному не просто оборонно-промисловому комплексі, а фактично у воєнній політиці Європи. Тобто ми говоримо про велику безпекову політику. Наша потреба під час війни такого масштабу і взаємодія цієї коаліції обумовили її живучість - сказав Кузан.

Кузан нагадав про створення у межах "Рамштайну" 9 коаліцій спроможностей: авіаційну, морську, ППО/ПРО, артилерійську, бронетанкову, дронову, ІТ-коаліцію, коаліцію з розмінування та РЕБ-коаліцію.

Всі вони працювали специфічно, залучаючи саме своїх експертів, військових фахівців, працівників їхніх оборонних структур. Це показник не просто того, що коаліція "Рамштайну" живе, але й розвивається. Тобто бачимо, що нові виклики змушують шукати відповідей та адекватних структур для того, щоб координувати допомогу, тобто фактично, щоб реагувати на виклики - зазначив Кузан.

Експерт зауважив, що існуючих промислових, воєнних потужностей Європи недостатньо для того, щоб адекватно відповідати у війні проти росії. Тому, за його словами, "Рамштайн" продовжує існувати, як координуючий орган.

"Європа стає більш самостійною, тобто ми бачимо, що левова частка в пошуку будь-якої допомоги вже відбувається. Це вже прообраз взаємодії ширшого формату. Я думаю, що можна буде говорити про створення не зараз, а в далекому майбутньому, саме європейських безпекових інституцій, можливо спільних об'єднань, концернів оборонно-промислового комплексу, спільних командувань, спільних логістичних структур. Тобто фактично ми говоримо про європейське НАТО. Хоча при цьому саме структури", - розповів Кузан.