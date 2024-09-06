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Німеччина та партнери передадуть Україні 77 танків Leopard 1A5

Німеччина та партнери передадуть Україні 77 танків Leopard 1A5

Київ • УНН

 • 18243 перегляди

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про передачу Україні 77 танків Leopard 1A5. Також Німеччина надасть 17 систем ППО Iris-T та 12 самохідних гаубиць 2000.

Німеччина з іншими партнерами передасть Україні ще 77 танків Leopard 1A5, заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус на засіданні у форматі "Рамштайн" у п'ятницю,  передає УНН із посиланням на AFP та Spiegel.

Деталі 

За словами Пісторіуса, вони та інші європейські партнери хочуть якомога швидше передати українській армії 77 основних бойових танків Leopard 1A5. 

Міністр також згадав про вже взяті зобов'язання з постачання ще 17 одиниць системи ППО Iris-T. Пісторіус підкреслив, що плани підтримки та інші зобов'язання Німеччини перед Україною триватимуть "аж до 2026 року".

"Ми підтримуватимемо Україну доти, доки це буде необхідно", - наголосив Пісторіус.

Втім Пісторіус заявив, що позиція уряду Німеччини щодо не використання Україною зброї дальнього радіуса дії для ударів по рф - "незмінна". 

Доповнення

Також на зустрічі "Рамштайн" Пісторіус оголосив, що Берлін поставить Києву ще 12 самохідних гаубиць 2000 на суму 150 млн євро.

Міністр оборони США Ллойд Остін оголосив на "Рамштайні", що президент Джо Байден підписав додатковий пакет допомоги Україні на 250 мільйонів доларів.

А міністр оборони Канади Білл Блер повідомив про намір відправити Україні  додатково 80 840 ракет класу "повітря - земля". 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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