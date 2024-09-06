Канада анонсувала новий пакет військової допомоги Україні: що передадуть
Київ • УНН
Канада надасть Україні 80 840 ракет CRV7 та 1300 боєголовок. Також передадуть шасі від 29 бронетранспортерів M113 і 64 бронеавтомобілі Coyote, які більше не використовуються канадськими збройними силами.
Канада анонсувала новий пакет військової допомоги для України, до якого входять 80 840 ракет CRV7 класу "повітря-земля", а також 1300 боєголовок в найближчі місяці, заявив у п'ятницю міністр оборони Канади Білл Блер у своїй заяві, пише Reuters, передає УНН.
Канада оголосила про першу поставку 2160 одиниць ракет CRV7 у червні. Кожна така ракета може бути оснащена боєголовками, призначеними для ураження будівель, танків або солдатів.
За словами міністра оборони Блера, Канада також передасть шасі від 29 бронетранспортерів M113 і 64 бронеавтомобілів Coyote, які канадські збройні сили більше не використовують.
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