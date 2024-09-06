Канада анонсировала новый пакет военной помощи Украине: что передадут
Киев • УНН
Канада предоставит Украине 80 840 ракет CRV7 и 1300 боеголовок. Также передадут шасси от 29 бронетранспортеров M113 и 64 бронеавтомобиля Coyote, которые больше не используются канадскими вооруженными силами.
Канада анонсировала новый пакет военной помощи для Украины, в который входят 80 840 ракет CRV7 класса "воздух-земля", а также 1300 боеголовок в ближайшие месяцы, заявил в пятницу министр обороны Канады Билл Блэр в своем заявлении, пишет Reuters, передает УНН.
Канада объявила о первой поставке 2160 единиц ракет CRV7 в июне. Каждая такая ракета может быть оснащена боеголовками, предназначенными для поражения зданий, танков или солдат.
По словам министра обороны Блэра, Канада также передаст шасси от 29 бронетранспортеров M113 и 64 бронеавтомобилей Coyote, которые канадские вооруженные силы больше не используют.
Канада дозволила Україні використовувати передану бронетехніку на території рф 16 августа 2024, 06:03 • 33565 просмотров