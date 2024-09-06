Канада анонсировала новый пакет военной помощи Украине: что передадут

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ПВО работает по дронам в Киевской области

ПВО работает по дронам в Киевской области

  •  119593 просмотра
Сырский: Задержки помощи США повлияли на боеспособность ВСУ

Сырский: Задержки помощи США повлияли на боеспособность ВСУ

  •  120456 просмотра
Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

  •  109352 просмотра
Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

  •  106924 просмотра
Заседание Рамштайн: украинский фокус на обеспечении системами ПВО и усилении дальнобойности

Заседание Рамштайн: украинский фокус на обеспечении системами ПВО и усилении дальнобойности

  •  68074 просмотра
публикации
Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

  •  106924 просмотра
Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

  •  109352 просмотра
Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

5 сентября 2024, 08:27  •  181764 просмотра
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому
Эксклюзив

5 сентября 2024, 08:04  •  169691 просмотра
Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

5 сентября 2024, 07:33  •  171297 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

  •  17295 просмотра
Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

  •  91833 просмотра
Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

  •  102668 просмотра
Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

4 сентября 2024, 09:42  •  119984 просмотра
4 сентября: Всемирный день тхэквондо, Международный день сексуального здоровья

4 сентября: Всемирный день тхэквондо, Международный день сексуального здоровья

4 сентября 2024, 03:03  •  161658 просмотра
Актуальное
Канада анонсировала новый пакет военной помощи Украине: что передадут

Канада анонсировала новый пакет военной помощи Украине: что передадут

Киев  •  УНН

6 сентября 2024, 12:18  •  11504 просмотра

Read in English

Канада предоставит Украине 80 840 ракет CRV7 и 1300 боеголовок. Также передадут шасси от 29 бронетранспортеров M113 и 64 бронеавтомобиля Coyote, которые больше не используются канадскими вооруженными силами.

Канада анонсировала новый пакет военной помощи для Украины, в который входят 80 840 ракет CRV7 класса "воздух-земля", а также 1300 боеголовок в ближайшие месяцы, заявил в пятницу министр обороны Канады Билл Блэр в своем заявлении, пишет Reuters, передает УНН.

Канада объявила о первой поставке 2160 единиц ракет CRV7 в июне. Каждая такая ракета может быть оснащена боеголовками, предназначенными для поражения зданий, танков или солдат.

По словам министра обороны Блэра, Канада также передаст шасси от 29 бронетранспортеров M113 и 64 бронеавтомобилей Coyote, которые канадские вооруженные силы больше не используют.

Канада дозволила Україні використовувати передану бронетехніку на території рф 16 августа 2024, 06:03 • 33565 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаполитикаНовости Мира
Максим Николенко завоевал бронзу в настольном теннисе на Паралимпиаде-2024
  •  84950 просмотра

Максим Николенко завоевал бронзу в настольном теннисе на Паралимпиаде-2024

Украинец Дементьев выиграл золото Паралимпиады-2024 в велогонке
  •  86481 просмотра

Украинец Дементьев выиграл золото Паралимпиады-2024 в велогонке

Эксклюзив
Волонтерское движение успешно там, где есть сильные главы местных общин - эксперт
  •  102016 просмотра

Волонтерское движение успешно там, где есть сильные главы местных общин - эксперт

Эксклюзив
В Раде убеждены, что Украина выполнит требования Меморандума с МВФ, в том числе и относительно конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов
  •  74707 просмотра

В Раде убеждены, что Украина выполнит требования Меморандума с МВФ, в том числе и относительно конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов

Эксклюзив
Вениславский об игнорировании "Резерв+" полицейскими и сотрудниками ТЦК: будем поднимать это на комитете
  •  75575 просмотра

Вениславский об игнорировании "Резерв+" полицейскими и сотрудниками ТЦК: будем поднимать это на комитете

Павел Баль получил первую в истории Украины паралимпийскую медаль в гендбайке
  •  104938 просмотра

Павел Баль получил первую в истории Украины паралимпийскую медаль в гендбайке

Эксклюзив
Есть обратная связь и поддержка - волонтер из Броваров о сотрудничестве с властями города
5 сентября 2024, 10:57  •  106197 просмотра

Есть обратная связь и поддержка - волонтер из Броваров о сотрудничестве с властями города

Украинка Помазан завоевала золото Паралимпиады-2024 в толкании ядра
5 сентября 2024, 08:59  •  108757 просмотра

Украинка Помазан завоевала золото Паралимпиады-2024 в толкании ядра

Эксклюзив
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому
5 сентября 2024, 08:04  •  169691 просмотра

Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Эксклюзив
Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации
5 сентября 2024, 07:25  •  149628 просмотра

Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации

Популярные

Заседание Рамштайн: украинский фокус на обеспечении системами ПВО и усилении дальнобойности

Заседание Рамштайн: украинский фокус на обеспечении системами ПВО и усилении дальнобойности

  •  68074 просмотра
Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

  •  106924 просмотра
Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

  •  109352 просмотра
Сырский: Задержки помощи США повлияли на боеспособность ВСУ

Сырский: Задержки помощи США повлияли на боеспособность ВСУ

  •  120456 просмотра
ПВО работает по дронам в Киевской области

ПВО работает по дронам в Киевской области

  •  119593 просмотра

Публикации

Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

  •  106924 просмотра
Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

  •  109352 просмотра
Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

5 сентября 2024, 08:27  •  181764 просмотра
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому
Эксклюзив

5 сентября 2024, 08:04  •  169691 просмотра
Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

5 сентября 2024, 07:33  •  171297 просмотра

Война

Германия не сократит военную помощь Украине - Писториус

Германия не сократит военную помощь Украине - Писториус

  •  1183 просмотра
Кабмин перераспределил почти 225 млн гривен на программу реабилитации военных в "Феофании"

Кабмин перераспределил почти 225 млн гривен на программу реабилитации военных в "Феофании"

  •  856 просмотра
Во Львове будут судить офицера, который бил и издевался над курсантами военного вуза

Во Львове будут судить офицера, который бил и издевался над курсантами военного вуза

  •  2997 просмотра
Смерть военного из Закарпатья по дороге в учебный центр: начато расследование

Смерть военного из Закарпатья по дороге в учебный центр: начато расследование

  •  3767 просмотра
Зеленский обсудил с Остином наполнение анонсированного пакета помощи Украине на 250 млн долларов

Зеленский обсудил с Остином наполнение анонсированного пакета помощи Украине на 250 млн долларов

  •  6787 просмотра

политика

Германия не сократит военную помощь Украине - Писториус

Германия не сократит военную помощь Украине - Писториус

  •  1183 просмотра
Зеленский обсудил с Остином наполнение анонсированного пакета помощи Украине на 250 млн долларов

Зеленский обсудил с Остином наполнение анонсированного пакета помощи Украине на 250 млн долларов

  •  6787 просмотра
Монголии придется объяснить свой отказ арестовать путина - прокурор МУС

Монголии придется объяснить свой отказ арестовать путина - прокурор МУС

  •  6261 просмотра
Заместитель госсекретаря США прибыл в Киев

Заместитель госсекретаря США прибыл в Киев

  •  7689 просмотра
В правительстве заверили, что выплата субсидий будет происходить в полном объеме

В правительстве заверили, что выплата субсидий будет происходить в полном объеме

  •  7957 просмотра

Война

Германия не сократит военную помощь Украине - Писториус

Германия не сократит военную помощь Украине - Писториус

  •  1183 просмотра
Кабмин перераспределил почти 225 млн гривен на программу реабилитации военных в "Феофании"

Кабмин перераспределил почти 225 млн гривен на программу реабилитации военных в "Феофании"

  •  856 просмотра
Во Львове будут судить офицера, который бил и издевался над курсантами военного вуза

Во Львове будут судить офицера, который бил и издевался над курсантами военного вуза

  •  2997 просмотра
Смерть военного из Закарпатья по дороге в учебный центр: начато расследование

Смерть военного из Закарпатья по дороге в учебный центр: начато расследование

  •  3767 просмотра
Зеленский обсудил с Остином наполнение анонсированного пакета помощи Украине на 250 млн долларов

Зеленский обсудил с Остином наполнение анонсированного пакета помощи Украине на 250 млн долларов

  •  6787 просмотра

политика

Германия не сократит военную помощь Украине - Писториус

Германия не сократит военную помощь Украине - Писториус

  •  1183 просмотра
Зеленский обсудил с Остином наполнение анонсированного пакета помощи Украине на 250 млн долларов

Зеленский обсудил с Остином наполнение анонсированного пакета помощи Украине на 250 млн долларов

  •  6787 просмотра
Монголии придется объяснить свой отказ арестовать путина - прокурор МУС

Монголии придется объяснить свой отказ арестовать путина - прокурор МУС

  •  6261 просмотра
Заместитель госсекретаря США прибыл в Киев

Заместитель госсекретаря США прибыл в Киев

  •  7689 просмотра
В правительстве заверили, что выплата субсидий будет происходить в полном объеме

В правительстве заверили, что выплата субсидий будет происходить в полном объеме

  •  7957 просмотра

Новости Бизнеса

"Буду скучать даже по учителям". Более 100 подростков из прифронтовых регионов прошли образовательный кемп "Поколение Победы"

"Буду скучать даже по учителям". Более 100 подростков из прифронтовых регионов прошли образовательный кемп "Поколение Победы"

  •  44489 просмотра
Благотворительный фонд "МХП-Громаді" - в рейтинге 50 крупнейших фондов Украины по версии Forbes

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" - в рейтинге 50 крупнейших фондов Украины по версии Forbes

  •  41820 просмотра
"Бережи тебе РЕБ!": EVA и Фонд Притулы собирают бонусы для помощи военным

"Бережи тебе РЕБ!": EVA и Фонд Притулы собирают бонусы для помощи военным

  •  38564 просмотра

Экономика

В Украине собрано уже более 35 миллионов тонн нового урожая - Минагро

В Украине собрано уже более 35 миллионов тонн нового урожая - Минагро

  •  4339 просмотра
Заместитель госсекретаря США прибыл в Киев

Заместитель госсекретаря США прибыл в Киев

  •  7689 просмотра
В правительстве заверили, что выплата субсидий будет происходить в полном объеме

В правительстве заверили, что выплата субсидий будет происходить в полном объеме

  •  7957 просмотра
Минэнерго назвали условия, при которых зиму пройдем в нормальном режиме

Минэнерго назвали условия, при которых зиму пройдем в нормальном режиме

  •  6573 просмотра
«Национальный кэшбек": к программе уже присоединились 10 производителей Киевщины

«Национальный кэшбек": к программе уже присоединились 10 производителей Киевщины

  •  9448 просмотра

Киев

Мошенническое завладение отелем на воде "Баккара" в Киеве - подозрение получил директор предприятия

Мошенническое завладение отелем на воде "Баккара" в Киеве - подозрение получил директор предприятия

  •  26876 просмотра
В Киеве тестируют новый участок между "Лыбедской" и "Демеевской" на "синей ветке" метро: что известно

В Киеве тестируют новый участок между "Лыбедской" и "Демеевской" на "синей ветке" метро: что известно

  •  26968 просмотра
В Киевской области на фоне атаки дронов работает ПВО - ОВА

В Киевской области на фоне атаки дронов работает ПВО - ОВА

  •  37901 просмотра
ПВО работает по дронам в Киевской области

ПВО работает по дронам в Киевской области

  •  119591 просмотра
В Киеве зафиксировано повышенное загрязнение воздуха

В Киеве зафиксировано повышенное загрязнение воздуха

  •  37842 просмотра