Канада анонсировала новый пакет военной помощи Украине: что передадут

Канада анонсировала новый пакет военной помощи для Украины, в который входят 80 840 ракет CRV7 класса "воздух-земля", а также 1300 боеголовок в ближайшие месяцы, заявил в пятницу министр обороны Канады Билл Блэр в своем заявлении, пишет Reuters, передает УНН.

Канада объявила о первой поставке 2160 единиц ракет CRV7 в июне. Каждая такая ракета может быть оснащена боеголовками, предназначенными для поражения зданий, танков или солдат.

По словам министра обороны Блэра, Канада также передаст шасси от 29 бронетранспортеров M113 и 64 бронеавтомобилей Coyote, которые канадские вооруженные силы больше не используют.

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