Украина может свободно использовать танки и бронетехнику, предоставленную Канадой, на территории россии, заявило в четверг Министерство национальной обороны Канады, пишет CBC News, передает УНН.

Детали

Как отмечает CBC News, Канада предоставила восемь танков Leopard 2A4, несколько десятков бронированных машин боевой поддержки и сотни бронированных патрульных машин, а также несколько гаубиц M-777.

На кадрах, снятых CNN в четверг вдоль украинской границы, видно, как патрульная машина Senator канадского производства пересекает границу России.

"Украинцы лучше всех знают, как защищать свою родину, и мы готовы поддерживать их потенциал", - заявила представительница министерства обороны Андре-Анна Пулен в заявлении для СМИ.

"Канада не накладывает географических ограничений на использование военного оборудования, которое мы передаем Украине", - добавила она.

Дополнение

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, по состоянию на четверг, 15 августа, ВСУ взяли под контроль 82 населенных пункта и продвинулись на 35 километров и контролируют более тысячи квадратных километров территории рф.