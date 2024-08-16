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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Канада разрешила Украине использовать переданную бронетехнику на территории рф

Канада разрешила Украине использовать переданную бронетехнику на территории рф

Киев  •  УНН

16 августа 2024, 06:03  •  9934 просмотра

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Минобороны Канады заявило, что Украина может свободно использовать предоставленную бронетехнику на территории России. Канада не накладывает географических ограничений на использование переданного Украине военного оборудования.

Украина может свободно использовать танки и бронетехнику, предоставленную Канадой, на территории россии, заявило в четверг Министерство национальной обороны Канады, пишет CBC News, передает УНН.

Детали

Как отмечает CBC News, Канада предоставила восемь танков Leopard 2A4, несколько десятков бронированных машин боевой поддержки и сотни бронированных патрульных машин, а также несколько гаубиц M-777.

На кадрах, снятых CNN в четверг вдоль украинской границы, видно, как патрульная машина Senator канадского производства пересекает границу России.

"Украинцы лучше всех знают, как защищать свою родину, и мы готовы поддерживать их потенциал", - заявила представительница министерства обороны Андре-Анна Пулен в заявлении для СМИ.

"Канада не накладывает географических ограничений на использование военного оборудования, которое мы передаем Украине", - добавила она.

Дополнение 

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, по состоянию на четверг, 15 августа, ВСУ взяли под контроль 82 населенных пункта и продвинулись на 35 километров и контролируют более тысячи квадратных километров территории рф. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаполитикаНовости Мира
gaubitsa-m777Гаубица M777
cnnCNN
leopard-2Леопард 2
kanadaКанада
ukrainaУкраина
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