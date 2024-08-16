Канада разрешила Украине использовать переданную бронетехнику на территории рф
Киев • УНН
Минобороны Канады заявило, что Украина может свободно использовать предоставленную бронетехнику на территории России. Канада не накладывает географических ограничений на использование переданного Украине военного оборудования.
Украина может свободно использовать танки и бронетехнику, предоставленную Канадой, на территории россии, заявило в четверг Министерство национальной обороны Канады, пишет CBC News, передает УНН.
Детали
Как отмечает CBC News, Канада предоставила восемь танков Leopard 2A4, несколько десятков бронированных машин боевой поддержки и сотни бронированных патрульных машин, а также несколько гаубиц M-777.
На кадрах, снятых CNN в четверг вдоль украинской границы, видно, как патрульная машина Senator канадского производства пересекает границу России.
"Украинцы лучше всех знают, как защищать свою родину, и мы готовы поддерживать их потенциал", - заявила представительница министерства обороны Андре-Анна Пулен в заявлении для СМИ.
"Канада не накладывает географических ограничений на использование военного оборудования, которое мы передаем Украине", - добавила она.
Дополнение
По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, по состоянию на четверг, 15 августа, ВСУ взяли под контроль 82 населенных пункта и продвинулись на 35 километров и контролируют более тысячи квадратных километров территории рф.