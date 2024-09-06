Германия и партнеры передадут Украине 77 танков Leopard 1A5

Германия с другими партнерами передаст Украине еще 77 танков Leopard 1A5, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус на заседании в формате "Рамштайн" в пятницу, передает УНН со ссылкой на AFP и Spiegel.

Детали

По словам Писториуса, они и другие европейские партнеры хотят как можно скорее передать украинской армии 77 основных боевых танков Leopard 1A5.

Министр также упомянул об уже взятых обязательствах по поставке еще 17 единиц системы ПВО Iris-T. Писториус подчеркнул, что планы поддержки и другие обязательства Германии перед Украиной будут продолжаться "вплоть до 2026 года".

"Мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо", - подчеркнул Писториус.

Впрочем Писториус заявил, что позиция правительства Германии относительно не использования Украиной оружия дальнего радиуса действия для ударов по РФ - "неизменна".

Дополнение

Также на встрече "Рамштайн" Писториус объявил, что Берлин поставит Киеву еще 12 самоходных гаубиц 2000 на сумму 150 млн евро.

Министр обороны США Ллойд Остин объявил на "Рамштайн", что президент Джо Байден подписал дополнительный пакет помощи Украине на 250 миллионов долларов.

А министр обороны Канады Билл Блэр сообщил о намерении отправить Украине дополнительно 80 840 ракет класса "воздух - земля".