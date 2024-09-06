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Німеччина передасть Україні 12 сучасних самохідних гаубиць - Пісторіус

Німеччина передасть Україні 12 сучасних самохідних гаубиць - Пісторіус

Київ • УНН

 • 108474 перегляди

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про передачу Україні 12 самохідних гаубиць 2000. Шість установок буде поставлено цього року, ще шість - наступного. Вартість поставки складе 150 млн євро.

Німеччина поставить в Україну ще 12 самохідних гаубиць 2000. Вартість озброєння -  150 млн євро, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на авіабазі "Рамштайн", передає УНН із посиланням на Bild.

Деталі

Пісторіус заявив, що Німеччина поставить Україні ще дванадцять 2000 самохідних гаубиць за 150 мільйонів євро.

Шість сучасних артилерійських установок з дальністю стрільби понад 30 кілометрів будуть поставлені цього року, а ще шість - наступного. 

Шольц обіцяє, що Німеччина передасть Україні понад півтора десятка систем ППО IRIS-T 04.09.24, 17:01 • 28938 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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