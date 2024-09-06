Німеччина передасть Україні 12 сучасних самохідних гаубиць - Пісторіус
Київ • УНН
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про передачу Україні 12 самохідних гаубиць 2000. Шість установок буде поставлено цього року, ще шість - наступного. Вартість поставки складе 150 млн євро.
Німеччина поставить в Україну ще 12 самохідних гаубиць 2000. Вартість озброєння - 150 млн євро, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на авіабазі "Рамштайн", передає УНН із посиланням на Bild.
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Пісторіус заявив, що Німеччина поставить Україні ще дванадцять 2000 самохідних гаубиць за 150 мільйонів євро.
Шість сучасних артилерійських установок з дальністю стрільби понад 30 кілометрів будуть поставлені цього року, а ще шість - наступного.
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