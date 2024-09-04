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Шольц обіцяє, що Німеччина передасть Україні понад півтора десятка систем ППО IRIS-T

Шольц обіцяє, що Німеччина передасть Україні понад півтора десятка систем ППО IRIS-T

Київ • УНН

 • 28938 перегляди

Канцлер Німеччини оголосив про замовлення 6 систем IRIS-T для Бундесверу та 17 для України. До 2026 року Україна отримає від Німеччини 24 системи IRIS-T різної конфігурації.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту на військову анонсував замовлення додаткових систем протиповітряної оборони IRIS-T різної конфігурації для Бундесверу та українських Збройних Сил. Про це пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Шольц підкреслив, що закупівля для Бундесверу шести систем IRIS-T відіграватиме ключову роль у зміцненні європейської ініціативи протиповітряної оборони "Небесний щит", в якій бере участь 21 країна.

Також він заявив про замовлення 17 систем IRIS-T для України. А втім, Україна отримуватиме додаткові системи поступово.

Зеленський обговорив з прем’єром Нідерландів посилення ППО та F-16 02.09.24, 17:29 • 22002 перегляди

IRIS-T, призначені для України, (...) допомогли збити понад 250 російських ракет, безпілотників і ракет і врятували багато життів. Чотири будуть відправлені до кінця цього року, а решта – з наступного

- сказав Шольц

Доповнення

Також один з німецьких урядовців у розмові Bloomberg, розповів, що до 2026 року Україна отримає від Німеччини 24 системи IRIS-T: 12 середньої дальності і 12 малої дальності.

Нагадаємо

Данія, Німеччина та Угорщина домовилися про спільну закупівлю баштових систем протиповітряної оборони Skyranger - мобільної системи малої дальності, здатної вражати літаки, безпілотники та ракети.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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