Шольц обещает, что Германия передаст Украине более полутора десятков систем ПВО IRIS-T

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита на военную анонсировал заказ дополнительных систем противовоздушной обороны IRIS-T различной конфигурации для Бундесвера и украинских Вооруженных Сил. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Шольц подчеркнул, что закупка для Бундесвера шести систем IRIS-T будет играть ключевую роль в укреплении европейской инициативы противовоздушной обороны «Небесный щит», в которой участвует 21 страна.

Также он заявил о заказе 17 систем IRIS-T для Украины. Впрочем, Украина будет получать дополнительные системы постепенно.

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IRIS-T, предназначенные для Украины, (...) помогли сбить более 250 российских ракет, беспилотников и ракет и спасли много жизней. Четыре будут отправлены до конца этого года, а остальные - со следующего - сказал Шольц

Дополнение

Также один из немецких чиновников в разговоре Bloomberg, рассказал, что до 2026 года Украина получит от Германии 24 системы IRIS-T: 12 средней дальности и 12 малой дальности.

Напомним,

Дания, Германия и Венгрия договорились о совместной закупке башенных систем противовоздушной обороны Skyranger - мобильной системы малой дальности, способной поражать самолеты, беспилотники и ракеты.