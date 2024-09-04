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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Шольц обещает, что Германия передаст Украине более полутора десятков систем ПВО IRIS-T

Шольц обещает, что Германия передаст Украине более полутора десятков систем ПВО IRIS-T

Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 14:01  •  18500 просмотра

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Канцлер Германии объявил о заказе 6 систем IRIS-T для Бундесвера и 17 для Украины. До 2026 года Украина получит от Германии 24 системы IRIS-T различной конфигурации.

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита на военную анонсировал заказ дополнительных систем противовоздушной обороны IRIS-T различной конфигурации для Бундесвера и украинских Вооруженных Сил. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Шольц подчеркнул, что закупка для Бундесвера шести систем IRIS-T будет играть ключевую роль в укреплении европейской инициативы противовоздушной обороны «Небесный щит», в которой участвует 21 страна.

Также он заявил о заказе 17 систем IRIS-T для Украины. Впрочем, Украина будет получать дополнительные системы постепенно.

Зеленський обговорив з прем’єром Нідерландів посилення ППО та F-16 2 сентября 2024, 14:29 • 21408 просмотров

IRIS-T, предназначенные для Украины, (...) помогли сбить более 250 российских ракет, беспилотников и ракет и спасли много жизней. Четыре будут отправлены до конца этого года, а остальные - со следующего

- сказал Шольц

Дополнение

Также один из немецких чиновников в разговоре Bloomberg, рассказал, что до 2026 года Украина получит от Германии 24 системы IRIS-T: 12 средней дальности и 12 малой дальности.

Напомним,

Дания, Германия и Венгрия договорились о совместной закупке башенных систем противовоздушной обороны Skyranger - мобильной системы малой дальности, способной поражать самолеты, беспилотники и ракеты.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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