Зеленский обсудил с премьером Нидерландов усиление ПВО и F-16

Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом усиление ПВО и о F-16 для Украины, передает УНН.

«Сегодня на переговорах с Премьер-министром Нидерландов мы говорили об усилении ПВО, о новых системах ПВО, о ракетах к ним, о F-16 для Украины, о всем необходимом оружии для нашей обороны против российского оккупанта. Снаряды для воинов, техника и защита жизни по всей стране - в частности, нашей энергетики», - сказал Зеленский.

Он поблагодарил Нидерланды за новый пакет помощи.

«Мы говорили и о том, чтобы Нидерланды взяли патронат над Запорожьем: это инфраструктура, это защита нормальной жизни, это гуманитарные вопросы. Это то, что точно поможет Украине. И мы ценим всю поддержку от народа Нидерландов, лично от Премьер-министра Схоофа и всех политических и общественных деятелей из Нидерландов», - рассказал Зеленский.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом посетили первый тематический урок в одном из учебных заведений Запорожья.