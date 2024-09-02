Зеленський обговорив з прем’єром Нідерландів посилення ППО та F-16
Київ • УНН
Президент України обговорив з прем'єром Нідерландів посилення ППО, F-16 та зброю для оборони. Зеленський подякував за новий пакет допомоги та запропонував Нідерландам взяти патронат над Запоріжжям.
Президент Володимир Зеленський обговорив з премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом посилення ППО та про F-16 для України, передає УНН.
"Сьогодні на перемовинах з Премʼєр-міністром Нідерландів ми говорили про посилення ППО, про нові системи ППО, про ракети до них, про F-16 для України, про всю необхідну зброю для нашої оборони проти російського окупанта. Снаряди для воїнів, техніка і захист життя по всій країні – зокрема, нашої енергетики", - сказав Зеленський.
Він подякував Нідерландам за новий пакет допомоги.
"Ми говорили і про те, щоб Нідерланди взяли патронат над Запоріжжям: це інфраструктура, це захист нормального життя, це гуманітарні питання. Це те, що точно допоможе Україні. І ми цінуємо всю підтримку від народу Нідерландів, особисто від Премʼєр-міністра Схоофа та всіх політичних і громадських діячів з Нідерландів", - розповів Зеленський.
Доповнення
Президент Володимир Зеленський разом з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом відвідали перший тематичний урок в одному з навчальних закладів Запоріжжя.