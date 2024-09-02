Зеленський з прем’єром Нідерландів у Запоріжжі відвідали навчальний заклад
Київ • УНН
Президент України та прем'єр-міністр Нідерландів взяли участь у першому тематичному уроці в Запоріжжі. Зеленський подякував школярам за любов до України та відзначив їхню мужність.
Президент Володимир Зеленський разом з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом відвідали перший тематичний урок в одному з навчальних закладів Запоріжжя, передає УНН.
"Запоріжжя. Разом із прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом відвідали перший тематичний урок в одному з навчальних закладів міста. Поспілкувалися з учнями, привітали з першим навчальним днем цього року", - написав Зеленський.
Він наголосив, що пишається школярами-героями, які в Україні, незважаючи ні на що, навчаються, борються.
"Дякуємо вам за таку любов до України!" - додав Зеленський.
Нідерланди передають Україні 28 амфібійних бронетранспортерів Viking31.08.24, 23:33 • 91332 перегляди