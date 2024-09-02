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Зеленський з прем’єром Нідерландів  у Запоріжжі відвідали навчальний заклад

Київ • УНН

 • 16831 перегляди

Президент України та прем'єр-міністр Нідерландів взяли участь у першому тематичному уроці в Запоріжжі. Зеленський подякував школярам за любов до України та відзначив їхню мужність.

Президент Володимир Зеленський разом з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом відвідали перший тематичний урок в одному з навчальних закладів Запоріжжя, передає УНН.

"Запоріжжя. Разом із прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом відвідали перший тематичний урок в одному з навчальних закладів міста. Поспілкувалися з учнями, привітали з першим навчальним днем цього року", - написав Зеленський.

Він наголосив, що пишається школярами-героями, які в Україні, незважаючи ні на що, навчаються, борються.

"Дякуємо вам за таку любов до України!" - додав Зеленський.

Нідерланди передають Україні 28 амфібійних бронетранспортерів Viking31.08.24, 23:33 • 91332 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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