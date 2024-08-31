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Нідерланди передають Україні 28 амфібійних бронетранспортерів Viking

Нідерланди передають Україні 28 амфібійних бронетранспортерів Viking

Київ • УНН

 • 91332 перегляди

Міністр оборони Нідерландів повідомив про передачу Україні 28 амфібійних бронетранспортерів BvS 10 Viking. Це доповнює попередню поставку 36 таких машин, зміцнюючи оборонні можливості України в умовах війни.

Влада Нідерландів надає українським військовим ще 28 дволанкових амфібійних гусеничних бронетранспортерів BvS 10 Viking. Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс у соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

"Україна вкрай потребує нашої допомоги у боротьбі з російським агресором. Нідерланди передають 28 гусеничних машин Viking. Корпус морської піхоти підготував для цього українських військових", — написав Брекелманс.

Він також підкреслив, що підтримка України з боку Нідерландів триватиме, щоб утримувати Росію на відстані.

Контекст
Угрудні минулого року Велика Британія в рамках "Коаліції з морського потенціалу" заявила про надання Україні 20 амфібій BvS 10 Viking. Українські військові вже отримали 36 таких машин від Нідерландів, і нова поставка продовжує зміцнювати оборонні можливості України в умовах війни.

Нідерланди дозволяють Україні використовувати F-16 для ударів по росії, але за однієї умови 29.08.24, 14:14 • 28962 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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