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Нідерланди дозволяють Україні використовувати F-16 для ударів по росії, але за однієї умови

Нідерланди дозволяють Україні використовувати F-16 для ударів по росії, але за однієї умови

Київ • УНН

 • 28962 перегляди

Нідерланди не встановлюють жодних обмежень на використання F-16 для ударів по росії, але за умови дотримання законів війни та дотримання гуманітарного права війни.

Нідерланди не встановлюють жодних обмежень на використання F-16 для ударів по росії, але за умови дотримання законів війни та дотримання гуманітарного права війни. Про це в інтерв’ю нідерландському ЗМІ заявив командуючий Збройними силами Нідерландів Онно Ейхельсхейм, передає УНН.

Деталі

Ми не встановлюємо жодних обмежень на використання та радіус дії F-16 за умови дотримання законів війни. Україна може використовувати ресурси, які ми надаємо, як забажає, за умови дотримання гуманітарного права війни

- сказав Ейхельсхейм.

Він зазначив, що Україна домагається повного скасування заборон на використання наданої Заходом зброї для ударів по росії. Поки що США заперечують проти застосування їх озброєнь за цілями, розташованими в глибині російської території, далеко від українського кордону.

У різних країн є різні обмеження, але вони поставили різні види озброєнь. Наша політика залишається незмінною, щоб Україна могла перемогти на цій війні. Я думаю, що ми робимо все можливе, щоби це забезпечити

- додав Ейхельсхейм.

Видання зазначає, що Нідерланди передадуть Україні 24 літаки F-16, але Ейхельсхайм не сказав, скільки з них уже розгорнуто в Україні.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час масованого удару рф, який відбувся 26 серпня, Україна використала F-16 для збиття ракет.

Павло Башинський

Павло Башинський

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