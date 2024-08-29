Нідерланди дозволяють Україні використовувати F-16 для ударів по росії, але за однієї умови
Київ • УНН
Нідерланди не встановлюють жодних обмежень на використання F-16 для ударів по росії, але за умови дотримання законів війни та дотримання гуманітарного права війни.
Нідерланди не встановлюють жодних обмежень на використання F-16 для ударів по росії, але за умови дотримання законів війни та дотримання гуманітарного права війни. Про це в інтерв’ю нідерландському ЗМІ заявив командуючий Збройними силами Нідерландів Онно Ейхельсхейм, передає УНН.
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Ми не встановлюємо жодних обмежень на використання та радіус дії F-16 за умови дотримання законів війни. Україна може використовувати ресурси, які ми надаємо, як забажає, за умови дотримання гуманітарного права війни
Він зазначив, що Україна домагається повного скасування заборон на використання наданої Заходом зброї для ударів по росії. Поки що США заперечують проти застосування їх озброєнь за цілями, розташованими в глибині російської території, далеко від українського кордону.
У різних країн є різні обмеження, але вони поставили різні види озброєнь. Наша політика залишається незмінною, щоб Україна могла перемогти на цій війні. Я думаю, що ми робимо все можливе, щоби це забезпечити
Видання зазначає, що Нідерланди передадуть Україні 24 літаки F-16, але Ейхельсхайм не сказав, скільки з них уже розгорнуто в Україні.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час масованого удару рф, який відбувся 26 серпня, Україна використала F-16 для збиття ракет.