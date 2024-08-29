Нидерланды позволяют Украине использовать F-16 для ударов по России, но при одном условии
Киев • УНН
Нидерланды не устанавливают никаких ограничений на использование F-16 для ударов по России, но при условии соблюдения законов войны и соблюдения гуманитарного права войны.
Нидерланды не устанавливают никаких ограничений на использование F-16 для ударов по России, но при условии соблюдения законов войны и соблюдения гуманитарного права войны. Об этом в интервью нидерландскому СМИ заявил командующий Вооруженными силами Нидерландов Онно Эйхельсхейм, передает УНН.
Детали
Мы не устанавливаем никаких ограничений на использование и радиус действия F-16 при условии соблюдения законов войны. Украина может использовать ресурсы, которые мы предоставляем, как пожелает, при условии соблюдения гуманитарного права войны
Он отметил, что Украина добивается полной отмены запретов на использование предоставленного Западом оружия для ударов по россии. Пока что США возражают против применения их вооружений по целям, расположенным в глубине российской территории, далеко от украинской границы.
У разных стран есть разные ограничения, но они поставили разные виды вооружений. Наша политика остается неизменной, чтобы Украина могла победить в этой войне. Я думаю, что мы делаем все возможное, чтобы это обеспечить
Издание отмечает, что Нидерланды передадут Украине 24 самолета F-16, но Эйхельсхайм не сказал, сколько из них уже развернуто в Украине.
Напомним,
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время массированного удара рф, который состоялся 26 августа, Украина использовала F-16 для сбивания ракет.