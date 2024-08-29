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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нидерланды позволяют Украине использовать F-16 для ударов по России, но при одном условии

Нидерланды позволяют Украине использовать F-16 для ударов по России, но при одном условии

Киев  •  УНН

29 августа 2024, 11:14  •  21783 просмотра

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Нидерланды не устанавливают никаких ограничений на использование F-16 для ударов по России, но при условии соблюдения законов войны и соблюдения гуманитарного права войны.

Нидерланды не устанавливают никаких ограничений на использование F-16 для ударов по России, но при условии соблюдения законов войны и соблюдения гуманитарного права войны. Об этом в интервью нидерландскому СМИ заявил командующий Вооруженными силами Нидерландов Онно Эйхельсхейм, передает УНН.

Детали

Мы не устанавливаем никаких ограничений на использование и радиус действия F-16 при условии соблюдения законов войны. Украина может использовать ресурсы, которые мы предоставляем, как пожелает, при условии соблюдения гуманитарного права войны

- сказал Эйхельсхейм.

Он отметил, что Украина добивается полной отмены запретов на использование предоставленного Западом оружия для ударов по россии. Пока что США возражают против применения их вооружений по целям, расположенным в глубине российской территории, далеко от украинской границы.

У разных стран есть разные ограничения, но они поставили разные виды вооружений. Наша политика остается неизменной, чтобы Украина могла победить в этой войне. Я думаю, что мы делаем все возможное, чтобы это обеспечить

- добавил Эйхельсхейм.

Издание отмечает, что Нидерланды передадут Украине 24 самолета F-16, но Эйхельсхайм не сказал, сколько из них уже развернуто в Украине.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время массированного удара рф, который состоялся 26 августа, Украина использовала F-16 для сбивания ракет.

Павел Башинский

Павел Башинский

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