Нидерланды передают Украине 28 амфибийных бронетранспортеров Viking

Власти Нидерландов предоставляют украинским военным еще 28 двухзвенных амфибийных гусеничных бронетранспортеров BvS 10 Viking. Об этом сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс в соцсети Х, передает УНН.

Детали

«Украина крайне нуждается в нашей помощи в борьбе с российским агрессором. Нидерланды передают 28 гусеничных машин Viking. Корпус морской пехоты подготовил для этого украинских военных», - написал Брекелманс.

Он также подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Нидерландов будет продолжаться, чтобы удерживать Россию на расстоянии.

Контекст

В декабре прошлого года Великобритания в рамках «Коалиции по морскому потенциалу» заявила о предоставлении Украине 20 амфибий BvS 10 Viking. Украинские военные уже получили 36 таких машин от Нидерландов, и новая поставка продолжает укреплять оборонные возможности Украины в условиях войны.

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