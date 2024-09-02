Зеленский с премьером Нидерландов в Запорожье посетили учебное заведение

Президент Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом посетили первый тематический урок в одном из учебных заведений Запорожья, передает УНН.

"Запорожье. Вместе с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом посетили первый тематический урок в одном из учебных заведений города. Пообщались с учениками, поздравили с первым учебным днем этого года", - написал Зеленский.

Он подчеркнул, что гордится школьниками-героями, которые в Украине, несмотря ни на что, учатся, борются.

"Спасибо вам за такую любовь к Украине!" - добавил Зеленский.

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