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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский с премьером Нидерландов в Запорожье посетили учебное заведение

Зеленский с премьером Нидерландов в Запорожье посетили учебное заведение

Киев  •  УНН

2 сентября 2024, 13:10  •  5219 просмотра

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Президент Украины и премьер-министр Нидерландов приняли участие в первом тематическом уроке в Запорожье. Зеленский поблагодарил школьников за любовь к Украине и отметил их мужество.

Президент Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом посетили первый тематический урок в одном из учебных заведений Запорожья, передает УНН.

"Запорожье. Вместе с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом посетили первый тематический урок в одном из учебных заведений города. Пообщались с учениками, поздравили с первым учебным днем этого года", - написал Зеленский.

Он подчеркнул, что гордится школьниками-героями, которые в Украине, несмотря ни на что, учатся, борются.

"Спасибо вам за такую любовь к Украине!" - добавил Зеленский.

Нідерланди передають Україні 28 амфібійних бронетранспортерів Viking31 августа 2024, 20:33 • 90636 просмотров

Анна Мурашко

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