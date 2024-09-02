Зеленский с премьером Нидерландов в Запорожье посетили учебное заведение
Киев • УНН
Президент Украины и премьер-министр Нидерландов приняли участие в первом тематическом уроке в Запорожье. Зеленский поблагодарил школьников за любовь к Украине и отметил их мужество.
Президент Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом посетили первый тематический урок в одном из учебных заведений Запорожья, передает УНН.
"Запорожье. Вместе с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом посетили первый тематический урок в одном из учебных заведений города. Пообщались с учениками, поздравили с первым учебным днем этого года", - написал Зеленский.
Он подчеркнул, что гордится школьниками-героями, которые в Украине, несмотря ни на что, учатся, борются.
"Спасибо вам за такую любовь к Украине!" - добавил Зеленский.
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