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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Данія, Німеччина та Угорщина спільно закуплять системи ППО Skyranger

Київ • УНН

 • 16776 перегляди

Данія, Німеччина та Угорщина домовилися про спільну закупівлю баштових систем протиповітряної оборони Skyranger - мобільної системи малої дальності, здатної вражати літаки, безпілотники та ракети.

Данія, Німеччина та Угорщина спільно закуплять системи ППО Skyranger

Данія, Німеччина і Угорщина домовились щодо спільної закупівлі баштових систем протиповітряної оборони Skyranger. Про це повідомили у міністерстві оборони Німеччини, передає УНН.

Данія, Німеччина і Угорщина в Парижі підписали лист про наміри щодо спільної закупівлі Skyranger  в рамках Європейської ініціативи "Небесний щит". Баштова система може бути інтегрована, наприклад, на транспортних засобах Boxer

- йдеться у повідомленні Міноборони Німеччини.

Зазначається, що баштова система ППО Skyranger вважається наріжним каменем армійської протиповітряної оборони.

Довідково

Skyranger 30 — баштова система протиповітряної оборони малого радіусу дії, розроблена Rheinmetall Air Defence. Вперше була представлена в березні 2021 року. Її роль полягає в тому, щоб забезпечити наземні підрозділи мобільною системою, здатною вражати літаки з нерухомим крилом і гвинтокрильні літальні апарати, безпілотні літальні системи груп I та II], дрони-камікадзе і крилаті ракети.

Польща та Греція закликають ЄС створити спільний щит протиповітряної оборони24.05.24, 06:14 • 24065 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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