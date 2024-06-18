Данія, Німеччина та Угорщина спільно закуплять системи ППО Skyranger
Київ • УНН
Данія, Німеччина та Угорщина домовилися про спільну закупівлю баштових систем протиповітряної оборони Skyranger - мобільної системи малої дальності, здатної вражати літаки, безпілотники та ракети.
Данія, Німеччина і Угорщина домовились щодо спільної закупівлі баштових систем протиповітряної оборони Skyranger. Про це повідомили у міністерстві оборони Німеччини, передає УНН.
Данія, Німеччина і Угорщина в Парижі підписали лист про наміри щодо спільної закупівлі Skyranger в рамках Європейської ініціативи "Небесний щит". Баштова система може бути інтегрована, наприклад, на транспортних засобах Boxer
Зазначається, що баштова система ППО Skyranger вважається наріжним каменем армійської протиповітряної оборони.
Довідково
Skyranger 30 — баштова система протиповітряної оборони малого радіусу дії, розроблена Rheinmetall Air Defence. Вперше була представлена в березні 2021 року. Її роль полягає в тому, щоб забезпечити наземні підрозділи мобільною системою, здатною вражати літаки з нерухомим крилом і гвинтокрильні літальні апарати, безпілотні літальні системи груп I та II], дрони-камікадзе і крилаті ракети.
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