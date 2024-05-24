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Польща та Греція закликають ЄС створити спільний щит протиповітряної оборони

Польща та Греція закликають ЄС створити спільний щит протиповітряної оборони

Київ • УНН

 • 24057 перегляди

Прем'єр-міністр Польщі та глава уряду Греції звернулися до президента Європейської комісії з проханням створити європейський щит протиповітряної оборони для захисту ЄС від майбутніх загроз, таких як літаки, ракети і безпілотники.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та глава уряду Греції Кіріакос Міцотакіс звернулися до Голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн зі закликом створити європейський щит протиповітряної оборони. Про це повідомляє TVN24, передає УНН.

Деталі

У четвер прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та глава грецького уряду Кіріакос Міцотакіс звернулися до голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн із листом, що закликає до створення європейської програми протиповітряної оборони.

Європейському Союзу потрібен прорив, смілива ініціатива, яка надішле чіткий і сильний сигнал нашим друзям і ворогам, як нашим союзникам, так і конкурентам, що Європейський Союз серйозно ставиться до свого захисту

- пишуть глави держав у листі.

У листі Туск і Міцотакіс висловили переконання, що "Європа буде в безпеці, поки безпечне небо над нею". Це відображає необхідність нової програми протиповітряної оборони для захисту Європейського Союзу від майбутніх загроз, таких як літаки, ракети та безпілотники.

Лист закликає до обговорення цього питання на червневому саміті та відзначає потребу швидкого прогресу у виконанні нещодавно запропонованих ініціатив Європейської комісії у сфері оборони.

Автори листа також наголошують на важливості зміцнення європейського потенціалу стримування та загальної обороноздатності ЄС, що допоможе розвивати передові технології та зробить Європу світовим лідером у сфері оборони та безпеки.

Туск закликав ЄС мобілізувати 100 мільярдів євро на оборону та створити спільну систему ППО07.05.24, 15:25 • 18695 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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