Польша и Греция призывают ЕС создать общий щит противовоздушной обороны

Премьер-министр Польши Дональд Туск и глава правительства Греции Кириакос Мицотакис обратились к Председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом создать европейский щит противовоздушной обороны. Об этом сообщает TVN24, передает УНН.

Детали

В четверг премьер-министр Польши Дональд Туск и глава греческого правительства Кириакос Мицотакис обратились к председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с письмом, призывающим к созданию европейской программы противовоздушной обороны.

Европейскому Союзу нужен прорыв, смелая инициатива, которая пошлет четкий и сильный сигнал нашим друзьям и врагам, как нашим союзникам, так и конкурентам, что Европейский Союз серьезно относится к своей защите - пишут главы государств в письме.

В письме Туск и Мицотакис выразили убеждение, что «Европа будет в безопасности, пока безопасное небо над ней». Это отражает необходимость новой программы противовоздушной обороны для защиты Европейского Союза от будущих угроз, таких как самолеты, ракеты и беспилотники.

Письмо призывает к обсуждению этого вопроса на июньском саммите и отмечает необходимость быстрого прогресса в выполнении недавно предложенных инициатив Европейской комиссии в сфере обороны.

Авторы письма также отмечают важность укрепления европейского потенциала сдерживания и общей обороноспособности ЕС, что поможет развивать передовые технологии и сделает Европу мировым лидером в сфере обороны и безопасности.

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